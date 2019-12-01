CHP delege seçimlerinde son gün

CHP İzmir 'de 8 Kasım'da başlayan mahalle delege seçimi takvimi bugün sona eriyor. Buca , Konak , Karabağlar , Aliağa ve Tire 'de

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu 'Devlet beni izliyor" diyor, peki izledi de ne oldu?