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CHP delege seçimlerinde son gün

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 8 Kasım'da başlayan mahalle delege seçimleri sonlanıyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 8 Kasım'da başlayan mahalle delege seçimleri sonlanıyor. Bugün beş ilçede sandıklar kurulacak.


CHP İzmir'de 8 Kasım'da başlayan mahalle delege seçimi takvimi bugün sona eriyor. Buca, Konak, Karabağlar, Aliağa ve Tire'de


sandıklar kurulacak.


Buca'da Adatepe, Dumlupınar, Yaylacık, Gaziler, Mustafa Kemal, Karanfil; Karabağlar'da Barış, Esenlik, Esenyalı, Muammer Akar, Uzundere; Konak'ta Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Çankaya, Çınartepe, Emirsultan, Ferahlı, İsmetpaşa, Kılıçreis, Lale, Mehtap, Millet, Murat, Saygı; Tire'de Fatih, Atatürk ve Aliağa'da Atatürk, Kazımdirik, Kurtuluş, Kültür, Siteler, Yalı, Yeni mahallelerinde üyeler delegeleri seçecek. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Buca, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:47 Kaynak: İHA
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