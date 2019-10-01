Chp'den 10 ayrı yargı teklifi
1 saat önce
CHP, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 10 ayrı yasa teklifi hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:52 Kaynak: DHA
CHP, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 10 ayrı yasa teklifi hazırladı. Teklifler, bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak.
CHP, yaz boyunca Saadet Partisi
, HDP, Demokrat Parti
ve Türkiye İşçi Partisi
'nin de katıldığı yargı paketi ile ilgili yasal düzenlemeler konusundaki çalışmalarını tamamladı. 5 partinin katılımıyla hazırlanan yargı konusundaki yasa teklifleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile paylaşıldı. Kılıçdaroğlu, hazırlanan 10 ayrı yasa teklifini inceledi. CHP, söz konusu teklifleri Perşembe günü Meclis Başkanlığı'na sunacak.
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