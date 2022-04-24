CHP'den 12 Maddelik Bütüncül Çocuk Politikası: "Çocuğun Üstün Yararını Gözetiyoruz" - Son Dakika
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CHP'den 12 Maddelik Bütüncül Çocuk Politikası: "Çocuğun Üstün Yararını Gözetiyoruz"

24.04.2022 16:36
CHP'den 12 Maddelik Bütüncül Çocuk Politikası: "Çocuğun Üstün Yararını Gözetiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin “Bütüncül Çocuk Politikası”nı çocuk katılımı ilkesini gözeterek, çocukların görüşlerini aldıktan sonra sonuçlandıracaklarını kaydetti. Biçer Karaca, “Çocuğu ‘bugünün hak öznesi’ olarak görürsek sorunları çözeriz, eşit bir toplumu, demokrasiyi mümkün kılabiliriz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin "Bütüncül Çocuk Politikası"nı çocuk katılımı ilkesini gözeterek, çocukların görüşlerini aldıktan sonra sonuçlandıracaklarını kaydetti. Biçer Karaca, "Çocuğu 'bugünün hak öznesi' olarak görürsek sorunları çözeriz, eşit bir toplumu, demokrasiyi mümkün kılabiliriz" dedi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen ve iki gün süren "Çocuk Adalet Sisteminin Geleceği" konulu sempozyuma katıldı, CHP'nin "Ulusal Bütüncül Çocuk Politika"sını anlattı. Biçer Karaca, CHP olarak çocuğun üstün yararını gözettiklerini, çocuklarla ilgili dağınık halde bulunan mevzuatı tek çatı altında toplamayı hedeflediklerini, mevzuatta nelerin değişmesi gerektiği üzerine detaylı ve kapsayıcı çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

"ÇOCUKLARIN GÖRÜŞLERİNİ ALDIKTAN SONRA BELGEYİ SONUÇLANDIRACAĞIZ"

Biçer Karaca, çocuk hakları alanında çalışan akademisyen, sosyolog, pedagog, avukat gibi birçok uzmandan oluşan farklı alanlardaki 23 katılımcı ile "Bütüncül Çocuk Politikası ve Mevzuat Değişiklikleri" ile ilgili toplantı yaparak bütüncül çocuk hakları politika belgesi üzerine çalıştıklarını belirtti. Evrensel çocuk hakları ilkelerini hatırlatan Biçer Karaca, çocukların "katılım hakkı"na dikkat çekti. Hazırladıkları taslak politika belgesini "çocuk katılımı" ilkesini gözeterek çocukların görüşlerini aldıktan sonra sonuçlandıracaklarını kaydetti.

"ÇOCUĞU BUGÜNÜN HAK ÖZNESİ OLARAK GÖRÜRSEK SORUNLARI ÇÖZERİZ"

Biçer Karaca, "Çocuğu 'bugünün hak öznesi' olarak görürsek sorunları çözeriz, eşit bir toplumu, demokrasiyi mümkün kılabiliriz. Çocuğu ihmal, istismar ve risklerden 'korumak' amacıyla hareket ederken çocuğun gelişim hakkını, katılım hakkını, kendini gerçekleştirmesini, bedensel-zihinsel ve ruhsal bütünlüğünü tamamlamasını, özünde özgürlüğünü kısıtlama hakkını elinde bulunduran zihniyet ve çocuk algısını değişmeli" diye konuştu.

"ÇOCUK BAKANLIĞI KURULACAK"

Karaca'nın yaptığı açıklamaya göre; CHP'nin çocuk hakları alanında izleyeceği politikayı içeren belgenin taslağı 12 başlıktan oluşuyor. Çocuk hakları politika belgesi taslağında; Çocuk Bakanlığı kurulması, Çocuk Bütçesi, Çocuğa Özgü Adalet Sistemi Oluşturulması, Cezai ehliyet yaşının 12'den 15'e yükseltilmesi, Çocuklara yönelik Suçlarda anne-babanın ihbar yükümlülüğünü ortadan kaldıran düzenlemelere son verilmesi, eğitimde 1+5+3+4 zorunlu eğitim sistemine geçilmesi, siber zorbalığın önlenmesi, dijital riskler ve fırsatlar konusundaki eşitsizliklerin sonlandırılması, erken yaşta evliliğe taviz verilmemesi, çocuk yoksulluğu ile devletin tüm imkanları kullanılarak mücadele edilmesi, çocuk ihmal ve istismarı davalarında iyi hal indiriminin kaldırılması, çocukların yerinin 4 duvar olmaması, engelli çocukların yaşadıkları hak ihlallerini sonlandıran eşitlikçi politikaların hayata geçirilmesi, çocuk katılımının teşvik edilerek Çocuk Meclislerinin ülke çapında aktif hale getirilmesi başlıkları yer alıyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Politika, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'den 12 Maddelik Bütüncül Çocuk Politikası: 'Çocuğun Üstün Yararını Gözetiyoruz' - Son Dakika


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