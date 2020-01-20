CHP'den '15 Temmuz' ve 'Beşiktaş saldırısı' bağışları için kanun teklifi - Son Dakika

CHP, 'Yardım Toplama Kanunu ve Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik' yapılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan teklif, 15 Temmuz şehit ve gazileri ile Beşiktaş terör saldırısı mağdurları için toplanan 397,2 milyon TL tutarındaki bağışların, doğrudan şehit yakınları ve gazilere dağıtılmasını öngörüyor. Teklifin gerekçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve İstanbul Beşiktaş'ta 11 Aralık 2106 tarihinde gerçekleşen terör saldırısında yaşamını yitiren ve yaralanan vatandaşlar için bağış kampanyaları düzenlendiği, toplanan bağışlardan aradan geçen 3,5 yıllık sürede mağdurlara tek kuruşluk yardım yapılmadığı ileri sürüldü. Beşiktaş saldırısı için toplanan bağışların nemasıyla birlikte 58 milyon 262 bin TL, 15 Temmuz Bağış Kampanyası'nda toplanan bağışların da nemasıyla birlikte 338 milyon 971 bin TL'nin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na aktırıldığına dikkat çekilirken, "Vatandaşlarımızın şehit aileleri ve gazilere iletilmek üzere yaptığı bağışların, her ne amaçla olursa olsun bir vakfa aktarılması hukuka, ahlaka ve vicdana sığmayacaktır. Çünkü bu bağışlar, mağdurlar için yapılmış şartlı bağışlardır ve doğrudan mağdurlara iletilmesi zorunludur. Aksi durum; toplumda aldatılma hissi yaratacak, toplumsal dayanışma duygusunu zedeleyecek hem de devlete olan güveni sarsacaktır. 15 Temmuz gecesi ve Beşiktaş saldırısında mağdur olanlar için yapılan bağışlar, bir vakfın geliri haline getirilemez" denildi.