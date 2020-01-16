CHP'den 2/B arazilerle ilgili açıklama - Son Dakika
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CHP'den 2/B arazilerle ilgili açıklama

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "2/B arazileri için önerilen fiyat yoksul köylünün ödeyebileceği bir fiyat değildir.

CHP'den 2/B arazilerle ilgili açıklama, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "2/B arazileri için önerilen fiyat yoksul köylünün ödeyebileceği bir fiyat değildir." ifadesini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, kamuoyunda 2/B arazisi olarak bilinen arazilerle ilgili değerlendirmede bulundu. Çiftçilerin yıllardır kullandıkları bu arazileri alamadığını ve arazi fiyatlarının indirileceği vaadinin de ortada kaldığını belirten Torun, arazilerin rayiç bedellerinin halkın gelir durumları gözetilerek belirlenmesi gerektiğini aktardı.

Torun, bu alanlarda tarımla uğraşan insanların bulundukları yerde istihdam edilmesinin, köyden kente göçün önlenmesi anlamında da büyük önem taşıdığını vurgularken "Ancak bu çiftçi kardeşlerimiz ellerindeki araziye sahip olmaz duruma gelmiştir, yıllardır işlediği arazinin tapusunu alamamaktadırlar. 2/B araziler için önerilen fiyat yoksul köylünün ödeyebileceği bir fiyat değildir. İnsanlar ilaç alamıyor, gübre alamıyor, nasıl arazi alsın?" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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