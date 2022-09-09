Cumhuriyet Meydanı 'ndaki törene CHP milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer , CHP İl Başkanı Deniz Yücel , belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, günün anlam ve önemine değinerek, "Bugün çifte bayram. Kurtuluşun yıl dönümü olduğu gibi, kuruluş iradesinin siyasi yönü Cumhuriyet Halk Partisi 'nin de 99'uncu kuruluş yıl dönümüdür. Bu tarihi mirası coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › CHP'den 9 Eylül töreni - Son Dakika

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