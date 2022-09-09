CHP'den 9 Eylül töreni - Son Dakika
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CHP'den 9 Eylül töreni

09.09.2022 13:25
CHP'den 9 Eylül töreni

CHP İzmir İl Başkanlığı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü, CHP'nin de 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenledi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü, CHP'nin de 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene CHP milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, günün anlam ve önemine değinerek, "Bugün çifte bayram. Kurtuluşun yıl dönümü olduğu gibi, kuruluş iradesinin siyasi yönü Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 99'uncu kuruluş yıl dönümüdür. Bu tarihi mirası coşkuyla kutluyoruz" dedi.


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İzmir gündem haberi: İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yılına coşkulu kutlama (2) İzmir gündem haberi: İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yılına coşkulu kutlama (2) CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Kayseri'de kutlandı CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Kayseri'de kutlandı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Meydanı, Deniz Yücel, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den 9 Eylül töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'den 9 Eylül töreni - Son Dakika
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