CHP'den ABD'ye "yaptırım" tepkisi - Son Dakika
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CHP'den ABD'ye "yaptırım" tepkisi

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD Senatosunda, "2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası"nın kabulüne ilişkin, "Yaptırımlar içeren söz konusu yasa, çoklu sorunlarla karşı karşıya olan Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliğin yatışmasına ve Kıbrıs...

CHP'den ABD'ye

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD Senatosunda, "2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası"nın kabulüne ilişkin, "Yaptırımlar içeren söz konusu yasa, çoklu sorunlarla karşı karşıya olan Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliğin yatışmasına ve Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne yardımcı olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasanın, ABD Senatosunda, 86 "evet"e karşı 8 "hayır" oyu ile kabul edilerek Başkan Donald Trump'a gönderildiğini hatırlattı.

Partiler üstü bir şekilde ve nitelikli çoğunlukla alınan bu kararın, Türkiye'ye yönelik birtakım olumsuz maddeler içerdiğine dikkati çeken Çeviköz, yasanın, Senatonun nitelikli çoğunluğunun oyuyla kabul edilmesinin, Türkiye-ABD ilişkilerinin artık şahısların ikili ilişkileriyle yönlendirilemeyecek bir çizgiye savrulduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Çeviköz, yakın gelecekte Ankara ile Washington arasında yaşanabilecek bir tren kazasının taraflara hiçbir faydasının olmayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizi, S-400 savunma sistemlerine sahip olduğu ve bu sistemleri almaya devam ettiği müddetçe, proje ortağı olduğu F-35 uçaklarını almaktan alıkoyan, Türkiye'ye Patriot füzelerin verilmesini S-400 füze savunma sisteminden vazgeçilmesi koşuluna bağlayan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldıran, Rusya'ya yönelik ve Türk Akımı Projesi'ni de kapsayacak yaptırımlar içeren söz konusu yasa, çoklu sorunlarla karşı karşıya olan Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliğin yatışmasına ve Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne yardımcı olmayacaktır."

"Faturasını halkın ödemesine karşı çıkacağız"

ABD ile Türkiye ilişkilerinin her iki ülkenin de aktör olduğu durumlarda, farklı çıkarlar çerçevesinde iş birliği içinde ilerlediğini anımsatan Çeviköz, bu bağlamda, diplomasi kanallarının açık tutulmasının, müttefiklik ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ünal Çeviköz, şunları ifade etti:

"Türkiye-ABD ilişkilerinin, içinde bulunduğu zor durumdan kurtularak en kısa sürede normalleşmesi için dış politikanın iç politika mülahazalarıyla araçsallaştırılmamasına öncelikli olarak ihtiyaç vardır. AKP iktidarının ABD'yle ilişkilerimizi sağduyu, karşılıklı saygı ve kurumsal bağlardan kopararak, kişiler arası ilişkilere indirgemesinin faturası giderek kabarmaktadır. Halkımızın yanlış dış politikanın faturasını ödemesine her fırsatta karşı çıkmaya devam edeceğiz."

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Doğu Akdeniz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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