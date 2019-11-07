Son Dakika Haberleri: CHP'den Ağbaba'ya destek açıklaması
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CHP'den Ağbaba'ya destek açıklaması

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "7 yıl geriye dönük teröre destek soruşturmasını yapsa yapsa AKtroller yapar. AK trollerin operasyonuna teslim olmayız. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

CHP'den Ağbaba'ya destek açıklaması, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "7 yıl geriye dönük teröre destek soruşturmasını yapsa yapsa AKtroller yapar. AK trollerin operasyonuna teslim olmayız. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın sonuna kadar arkasındayız" dedi.


CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın basın toplantısı yaptığı Ceren Güneş ile ilgili soruya, "7 yıl önce Tıp Fakültesi öğrencileri tutuklanmış, Tıp Fakültesi öğrencileri dertlerini anlatmaya Meclise gelmişler. Meclis kapısına başvurmuşlar, Milli İstihbaratın da takibinde olan ve Emniyetin takibinde olan kapıdan güvenlik soruşturmaları yapılmış. Meclise sokmuşlar. 'Arkadaşlarımız tutuklandı, onlara destek olmak istiyoruz' demişler. 7 yıl geriye dönük teröre destek soruşturmasını yapsa yapsa AK troller yapar. AK trollerin operasyonuna teslim olmayız. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın sonuna kadar arkasındayız" diye cevap verdi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Ceren Güneş, Özgür Özel, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:19 Kaynak: İHA
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