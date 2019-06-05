CHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti

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Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile "ortak canlı yayın" açıklaması

AK Parti ile bayramlaşmaya çiçekle gelen tek parti İYİ Parti oldu

Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim