CHP'den, AK Parti'ye Geçen Belediye Başkan Adayı ile İlgili Açıklama

CHP Hakkari İl Başkanlığı, Derecik ilçesi Belediye Başkan adayı Suat Yüksel'in partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçmesiyle ilgili açıklama yaptı.

CHP Hakkari İl Başkanlığı, Derecik ilçesi Belediye Başkan adayı Suat Yüksel'in partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçmesiyle ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve AK Parti yöneticilerinin istifa eden Yüksel'e, maddi yardım taahhüdünde bulundukları ileri sürüldü. CHP Hakkari İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"Partimizin Derecik ilçemizdeki belediye başkan adayı belirleme ve sonrasındaki süreçte yaşananlar kamuoyuna bir açıklamayı zorunlu hale getirmiştir. Adaylaştırma sürecinde, partimize Derecik ilçemizden tek bir başvuru olmuştur. Suat Yüksel isimli vatandaşımız üye yapılmış ve adaylığı için yasal süreç başlatılmıştır. Kendisinin kaçakçılık ve insan kaçakçılığı suçlarından 6 ay hapis yattığı öğrenildikten sonra, hakkında partimizden ihraç süreci başlatılmıştır. Suat Yüksel, bu süreçte istifa etmek suretiyle adaylıktan çekilmiştir.Takip eden süreçte Suat Yüksel'in AKP yöneticileri ile ilişkileri ve partimizden adaylık girişiminin bir kurgu olduğu ortaya çıkmış ve istifa sürecinde de başta Milletvekili Husret Dinç olmak üzere AK Parti yöneticileri, kendisine maddi yardım taahhüdünde bulunduklarını itiraf etmiştir. Ayrıca, bu kurgunun bir parçası olarak Millet İttifakı ve bağımsız aday Kasım Demir'e ağır hakaretlerle saldırmıştır. Kendisi, daha sonra bu süreçteki tavrından dolayı kamuoyu önünde, toplumdan özür dilemiştir. Yaşanan süreç, ilimizde siyasetin çirkin yüzünü ve AKP teşkilatının seçim kazanabilmek için ortaya koyduğu çaresizliği göstermektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak, siyasetin dürüstçe yapılması gerektiğine inanırız. Bizim için amaca giden her yol mübah değildir. Siyasi karakter ve doğruluk bizim temel şiarımızdır. Halkımızdan 31 Mart sabahı sandığa giderken ülkesinin geleceğini düşünen dürüst insanlara oy vermelerini diliyoruz." - Hakkari

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