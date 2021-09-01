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CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı - Son Dakika

CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı

01.09.2021 11:48
CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP'den AK Parti'ye geçen Geyikli Belediye Meclis üyeleri Sencer Akçin ve Fatih Özcan ile CHP parti üyesi Naci Sarı'ya parti rozetlerini taktı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP'den AK Parti'ye geçen Geyikli Belediye Meclis üyeleri Sencer Akçin ve Fatih Özcan ile CHP parti üyesi Naci Sarı'ya parti rozetlerini taktı.

Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, CHP'den AK Parti'ye geçen meclis üyeleri Sencer Akçin ve Fatih Özcan ile CHP Parti üyesi Naci Sarı'nın parti binasında rozetlerini AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan taktı. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Ezine ilçe Başkanı Mehmet Ünsal, AK Parti Küçükkuyu Belde Başkanı İsa Kırık, AK Parti Geyikli Kadın Kolları Başkanı Nigar Karaman, daha önce CHP'den Geyikli Belde Başkanlığı yapan Şükrü Taşkın ile partililer hazır bulundu.

Grup Başkanvekili Bülent Turan, parti binasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan 3 arkadaşımızın AK Parti saflarında görev alma kararlarından dolayı çok büyük bahtiyarlık duyduk. Bizler seçim olmamasına rağmen yaz döneminin tümünü milletimizle geçirmeye karar vermiş insanlarız. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte köy köy, kasaba kasaba dolaşmayı, hemşehrilerimizin derdini dinlemeyi bir görev haline getirdik. Tüm yaz döneminde bölgemizde çok sayıda etkinlik yaptık. Eksiğimiz varsa, hatamız varsa halkımız bizi uyarıyor, ama kredisini bize veriyor. Diyor ki 'bunu sen tamamlarsın, bu eksiği siz çözersiniz'. Pandemi var; 'en kıymetli çalışmayı bu iktidar yapar' diyor. 'Köyde sorun var, ben daha önce bunu eski yönetim döneminde söylemiştim, AK Parti döneminde bu eksikler giderildi' diyor. Biz de bunu çok kıymetli buluyoruz. Her şey tabii ki dört dörtlük olmayabilir; ama bugün Geyikli'mizde küçük bir belde olmasına rağmen, doğalgaz töreni yapılıyorsa, doğalgaz getiriyorsak bunların ne kadar kıymetli iş olduğunu milletimiz görüyor. Konjonktürel sorunlarımız var, Afganistan kaynaklı, Suriye'den kaynaklı. Göç yolları üzerindeyiz, ancak hepsini aşma iradesi yine bizde var. Bizler çok büyük sorunları aşmış, daha da büyük sorunları aşabilecek kapasitedeyiz. Güçlü bir kaptanımız, liderimiz var. Duruşuyla, tecrübesiyle, tüm dünyadaki konumuyla bambaşka bir yerdeyiz. O yüzden hem anketler hem kamuoyundaki bizim kendi tespitlerimiz, ziyaretlerimiz gösteriyor ki, hem de bugün CHP'den üç kıymetli arkadaşımızın AK Parti saflarında yer alması gösteriyor ki hala bu ülkenin en büyük gücü, hala bu ülkenin kıymetli ve tartışmasız iktidar gücü AK Parti'nin kendisidir. Hem ülkemizin birliğinin ve beraberliğinin hem 84 milyonun kardeşliğinin temsilcisi, en güzel iddialısı AK Parti. Birkaç ay önce biliyorsunuz İl Genel Meclisi'nde kıymetli Başkanımız Nejat Bey'in CHP'den AK Parti'ye geçmesiyle yeni bir rüzgar yakaladık. Şimdi Geyikli'mizde bu rüzgarın dönüşümünü yaşıyoruz. Fakat bilinsin ki çok sayıda benzer arkadaşımız, 'biz AK Parti'nin milli duruşunu, ülkeyi büyütme kararlılığını yaşıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz ya da yapmak istiyoruz' diyorlar. Belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, ilçe başkanları var, ama biz herkesi almak değil, duruşuna, ahlakına güvendiğimiz insanlarla yol yürümek istiyoruz. Bugün üç kıymetli arkadaşımızla beraber bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle tekrar kendilerini ve teşkilatımızı tebrik ediyor, hayırlı olsun diyorum."


CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı
CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı
CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı
CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı
CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı
CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı
CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı
CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı
CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı
CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı
CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı
CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı

Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale, AK Parti, Geyikli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'den AK Parti'ye geçen üyelere rozetlerini AK Parti'li Turan taktı - Son Dakika


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