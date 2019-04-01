Son Dakika Haberleri: CHP' Den Ak Partiye Geçen Rasim Daşhan Yüzde 53.72 ile Yeniden Başkan

CHP' Den Ak Partiye Geçen Rasim Daşhan Yüzde 53.72 ile Yeniden Başkan

1 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 2018 yılı Ekim ayında törenle AK Partiye geçen Şaphane CHP belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti ile girdiği il seçimde Şaphane halkından her 2 kişiden birinin oyunu alarak büyük başarı elde etti.

CHP' Den Ak Partiye Geçen Rasim Daşhan Yüzde 53.72 ile Yeniden Başkan, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 2018 yılı Ekim ayında törenle AK Partiye geçen Şaphane CHP belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti ile girdiği il seçimde Şaphane halkından her 2 kişiden birinin oyunu alarak büyük başarı elde etti.

Ben özüme döndüm sözüyle AK Parti'ye katılan ve daha sonra AK Parti'den Şaphane Belediye Başkanı adayı gösterilen Rasim Daşhan, yüzde 53.72' lik oy oranıyla en yakın rakibine yüzde 15'lik fark atarak seçimi kazandı.

Şaphane'yi yeni bir dönemin beklediğini belirten Rasim Daşhan, "AK Parti ilçe Başkanım Murat Çakır, kadın kolları,gençlik kolları, İl genel meclisi ve tüm arkadaşlarımızla Şaphane için gece gündüz çalışacağız. Bizlere gösterilen bu güvenin layık olacağız. Bu süreçte şahsıma gösterilen güven ve ilgiden dolayı tüm Şaphane halkına sonsuz teşekkürler. Şaphane her ferdi ile birdir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden ilçemizin gelişimi için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:19 Kaynak: İHA

AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Şaphane, Rasim Daşhan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı Başkanı Yasir Çelik ile AK Partililer Arasında Tartışma Çıktı CHP'den İstanbul Açıklaması: İmamoğlu Kazandı Kenan Sofuoğlu'ndan Seçim Sonrası Sakarya'ya Teşekkür AK Parti 9 İlde Yüzde 60'ın Üzerinde Oy Alarak Rekor Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 13:36:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP' Den Ak Partiye Geçen Rasim Daşhan Yüzde 53.72 ile Yeniden Başkan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]