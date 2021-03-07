CHP'den AK Partiye ziyaret - Son Dakika

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'ı ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'ı makamında ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajları veren CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, memlekete daha iyi hizmet yapabilmek adına ilin sorun ve sıkıntılarını görüştü.

Sıcak sohbet havasında geçen ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Alkayış, "Siyasi partiler birbirinin düşmanı değil rakibidirler. Bu rekabet de dahi iyi hizmet nasıl olur düşüncesi içinde demokrasinin gereğidir. Bu vesile ile bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İl Başkanı Burak Binzet ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN