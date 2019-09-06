Son Dakika Haberleri: CHP'den akaryakıt fiyatlarına araştırma talebi
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CHP'den akaryakıt fiyatlarına araştırma talebi

1 saat önce

CHP, "akaryakıttan vergi toplama uygulamasının önüne geçilmesi ve ekonomiye rekabet gücü kazandıracak bir fiyat belirleme mekanizmasının oluşturulması" için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP'den akaryakıt fiyatlarına araştırma talebi, System.String[]

CHP, "akaryakıttan vergi toplama uygulamasının önüne geçilmesi ve ekonomiye rekabet gücü kazandıracak bir fiyat belirleme mekanizmasının oluşturulması" için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:24 
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