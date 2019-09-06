CHP'den akaryakıt fiyatlarına araştırma talebi
1 saat önce
CHP, "akaryakıttan vergi toplama uygulamasının önüne geçilmesi ve ekonomiye rekabet gücü kazandıracak bir fiyat belirleme mekanizmasının oluşturulması" için Meclis Araştırması açılmasını istedi.
CHP, "akaryakıttan vergi toplama uygulamasının önüne geçilmesi ve ekonomiye rekabet gücü kazandıracak bir fiyat belirleme mekanizmasının oluşturulması" için Meclis Araştırması açılmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:24
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