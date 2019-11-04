Son Dakika Haberleri: CHP'den askerlik teklifi: Er ve erbaşlar görev süreleri boyunca sigortalı olsun
Son Dakika Dünya CHP'den askerlik teklifi: Er ve erbaşlar görev süreleri boyunca sigortalı olsun

CHP'den askerlik teklifi: Er ve erbaşlar görev süreleri boyunca sigortalı olsun

6 saat önce

Teklife göre er ve erbaşlar, askerlik görevini yerine getirdikleri süre boyunca sigortalı sayılacaklar.

CHP'den askerlik teklifi: Er ve erbaşlar görev süreleri boyunca sigortalı olsun, System.String[]

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzalarını taşıyan erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından ödenmesini öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre er ve erbaşlar, askerlik görevini yerine getirdikleri süre boyunca sigortalı sayılacaklar.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine hazırlanan, Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, askerlik görevini yerine getiren er ve erbaşlar, askerlik hizmetine girdikleri tarihten itibaren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre askerlik görevini yerine getirdikleri süre boyunca sigortalı sayılacaklar.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Sigorta, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:57 
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