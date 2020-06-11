CHP'den, AYM'ye ikinci 'infaz' başvuru - Son Dakika

CHP'den, AYM'ye ikinci 'infaz' başvuru

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ikinci kez başvurdu.

CHP'den, AYM'ye ikinci 'infaz' başvuru, System.String[]

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), İnfaz Kanunu'ndaki düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) ikinci kez başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede CHP'nin başvurusunda terör örgütü kurucuları, yöneticileri ve üyeleri için bir indirim talep edilmemiştir" dedi.

CHP'li Altay, 7242 sayılı 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 maddesinin iptali için AYM'ye başvurdu. Altay, başvurunun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 22 Nisan'da AYM'ye kamuoyunda 'af kanunu' diye bilinen kanunla ilgili olarak şekil bakımından başvuru yaptıklarını hatırlatarak, bu başvurudan 2 aydır bir sonuç alamadıklarını söyledi. Altay, "Kıldan ince kılıçtan keskin sonuçları bakımından bir durumla karşı karşıyayız. Burada kamu vicdanını, kamuoyunu zedelememe konusunda çok titiz bir çalışma yürüttüğümüzü de belirtmek isterim. 24 Haziran 2018'den bugüne kadar 189 milletvekilimizle ilgili bini aşkın suç duyurusu, fezleke suç dosyası TBMM'ye geldi. Yargı öyle bir hale geldi ki, bir ülkede 2 yılda 189 milletvekili bini aşkın suç işlemiş, bu garip bir durumdur" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN İNDİRİM TALEP EDİLMEDİ'

CHP'li Altay, CHP'nin bu başvuru ile teröristlerin tahliyesini istemediğini vurgulayarak, herkes için uygulanan denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme indiriminde, Türk Ceza Kanununun 314'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasından ceza alanlarında da yararlanmasını istediklerini kaydetti. Altay, "Yine, Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinin 6, 7 ve 8'inci fıkralarından hüküm giyenlerin de yararlanmasını istedik. Yani 'düşüncesini Twitter, Facebook, görsel ve yazılı medya yolu ile ifade edenler bundan yararlansın' dedik. 'Hırsız, arsız, darpçı, gaspçı, infaz indiriminden yararlanırken düşüncesini yayınlayanın bu indirimden yararlanmaması hakkaniyetlik ilkesine uymaz' dedik. 'Basılmamış kitaptan ceza alanlar bu indirimden yararlansın' dedik. 'Hırsızın yararlandığı indirimden gazeteciler yararlansın' dedik. Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede CHP'nin başvurusunda terör örgütü kurucuları, yöneticileri ve üyeleri için bir indirim talep edilmemiştir. Uyuşturucu baronlarına, terör örgütü kurucu, yönetici ve üyelerine, kadına ve çocuğa cinsel taciz ve tecavüzde bulunanlara, kasten adam öldürenlere, işkence suçlularına, devlet sırlarına karşı işlenen casusluk suçlarında infaz indiriminin kanunda muaf tutulmasını yüksek mahkemeye taşımadık" diye konuştu.

'DÜŞÜNEN HAPİSTE, HIRSIZLIK YAPAN DIŞARIDA'

Açık cezaevine ayrılma ya da ayrılmama konusunun yönetmelikle düzenlemesini de mahkemeye getirdiklerini söyleyen CHP'li Altay, istinaf ya da temyiz sürerken adli kontrol uygulamasının ilk derece mahkemesi tarafından kaldırılmasını doğru bulmadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Denetimli serbestlikten dışarıdasınız, bir başka infaz hakiminin sizi tekrar cezaevine sokmasını da aynı şekilde anayasaya aykırı buluyoruz. Düşünenin hapiste, hırsızlık yapanın dışarıda olduğu bir hukuk sistemi hakkaniyetli değildir. Düşüncesini açıklamaktan başka hiçbir kusuru olmayan insanın, cezaevinde hüküm giymesi hakkaniyetli değildir. Askerimize, polisimize kurşun sıkan, sıktıran, teröristlerle ilgili bir başvuru CHP'nin metninde yoktur."


Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 07:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'den, AYM'ye ikinci 'infaz' başvuru - Son Dakika

Son Dakika

Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu         
00:37
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir         
00:35
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı         
00:21
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı         
00:17
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı         
00:08
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı         
00:02
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor         
00:01
Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi         
23:55
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı         
23:51
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı         
23:44
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü         
23:37
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı         
23:22
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir         
23:15
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor         
22:55
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi         
22:40
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı         
22:33
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı         
22:33
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti         
22:03
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi         
22:01
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu         
21:56
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek         
21:44
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor         
21:37
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım         
21:16
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu         
21:15
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü         
21:01
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı         
20:55
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi         
20:23
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü         
20:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 01:59:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'den, AYM'ye ikinci 'infaz' başvuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]