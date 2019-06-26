CHP'den Bahçeli'ye yanıt: Tam bir kibir örneği

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CHP'li Öztrak'tan "İmamoğlu ve Yavaş'ın atama yetkisi ellerinden alındı" iddiasıyla ilgili açıklama

Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı