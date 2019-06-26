Son Dakika Haberleri: CHP'den Bahçeli'ye yanıt: Tam bir kibir örneği
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CHP'den Bahçeli'ye yanıt: Tam bir kibir örneği

28 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Bahçeli'nin çıkıp milletin iradesini beğenmemesi tam bir kibir örneğidir" dedi.

CHP'den Bahçeli'ye yanıt: Tam bir kibir örneği, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Bahçeli'nin çıkıp milletin iradesini beğenmemesi tam bir kibir örneğidir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:38 
Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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