CHP'den Bahçeli'ye yanıt: Tam bir kibir örneği
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Bahçeli'nin çıkıp milletin iradesini beğenmemesi tam bir kibir örneğidir" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, "Sayın Bahçeli'nin çıkıp milletin iradesini beğenmemesi tam bir kibir örneğidir" dedi.
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