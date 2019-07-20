Son Dakika Haberleri: CHP'den Başkan Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti
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CHP'den Başkan Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir heyet İnönü Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

CHP'den Başkan Bozkurt'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir heyet İnönü Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Kadir Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, İnönü İlçe Başkanı Hüseyin Demirci ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, makamında ziyaret ettikleri Başkan Bozkurt'a ve yeni oluşan Meclis üyelerine görevlerinde başarı dileklerinde bulundular.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, CHP heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Cumhuriyet Halk Partisi, Kadir Bozkurt, Odunpazarı, İnönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
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