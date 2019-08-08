Son Dakika Haberleri: CHP'den "bayram ikramiyesi" açıklaması
Son Dakika Politika Haber

CHP'den "bayram ikramiyesi" açıklaması

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bin liralık bayram ikramiyesi, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın bayram öncesi rahat bir nefes almasına yetmiyor.

CHP'den
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bin liralık bayram ikramiyesi, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın bayram öncesi rahat bir nefes almasına yetmiyor. İkramiye, enflasyon ve zamlar karşısında yıldan yıla eridi, verilen bin lira pul oldu." ifadelerini kullandı.
Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, 4 milyonu aşkın emeklinin, emekli olduğu halde, geçim sıkıntısı nedeniyle tekrar çalışmak istediğine dikkati çekti.
Emeklilerin neredeyse yarısının asgari ücretin altında aylık aldığına vurgu yapan Karabıyık, emeklilerin milli gelirden aldığı payın da yıllar içinde giderek azaldığını savundu.
Karabıyık, emekli aylıklarındaki artış oranının emekliye gerçekten yansıyan enflasyonun çok gerisinde kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyona göre yapılan maaş zamları vatandaşa yansıyan gerçek enflasyonun oldukça gerisinde. Bu durum vatandaşın alım gücünü günden güne düşürüyor, ocağında tencere kaynamaz hale getiriyor. Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bin liralık bayram ikramiyesi de artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın bayram öncesi rahat bir nefes almasına yetmiyor. Emeklilerin dört gözle beklediği bin liralık bayram ikramiyesi, enflasyon ve zamlar karşısında yıldan yıla eridi, verilen bin lira pul oldu."
Cumhuriyet Halk Partisi, Kurban Bayramı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatilcilere kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı
Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 16:17:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'den "bayram ikramiyesi" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]