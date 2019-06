CHP'den Belediye İş Sendikası İstanbul Şubelerine ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ekrem İmamoğlu seçildiğinde yapılacak ilk şey, israf ekonomisine son vermek olacak.

Ağbaba, beraberindeki CHP Ekonomi Masası üyeleri olan Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Orhan Sarıbal, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İzmir Milletvekili Kani Beko ile birlikte Belediye-İş Sendikası İstanbul Şubelerini ziyaret etti.

Burada konuşan Ağbaba, alın terinin kutsal olduğunu ve bunun ne olduğunu dünyada en iyi işçi kesiminin bildiğini ifade etti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun alın terinin işçinin alın teri kadar kutsal olduğunu dile getiren Ağbababa, "Hepimize düşen görev aslında o alın terinin hakkını vermektir. Hepimizin yapması gereken şey, 31 Mart'ta birilerinin keyfi için çalınan mazbatayı iade etmektir. Burada en büyük görev alın terinin en çok kıymetini bilen işçi arkadaşımıza düşüyor." diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi'ndeki araştırma

Ekrem İmamoğlu seçildiğinde yapılacak ilk şeyin israf ekonomisine son vermek olacağını kaydeden Ağbaba, "Dünyanın en büyük araç üreticisi Almanya'nın makam aracı sayısı 28 bin. Otomobil üretemeyen Türkiye'deki toplam makam aracı sayısı ise 130 bin. Bu israfa Türkiye'de de, İstanbul'da da son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na tuzak kurulduğunu öne sürerek, geçen dönem yönetmiş olduğu Beylikdüzü Belediyesinde günlerdir araştırma yapıldığını aktaran Ağbaba, "Çok rahatız. Hiçbir şey bulamadılar, bulamayacaklar. Maalesef müfettişleri boşa çalıştırmış olacaklar." dedi.

İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 18 günde önemli işler yaptığını ifade eden Ağbaba, "Bunlardan bir, su fiyatlarının düşürülmesi. Diğeri toplu taşıma ücretinin düşürülmesi. Ardından taklit edilmeye başlandı. Yine dün işsizlik destek paketi açıkladı. Buna göre, genel sağlık sigortası yatıramayan insanların sigortasını İBB yatıracak. İşsizlerden ulaşım parası alınmayacak. Ayrıca, emekçilerin iş buluncaya kadar sorunları çözülecek. İlk aşamada 300 bin kişiye iş bulunması planlanıyor." şeklinde konuştu.

Kıdem tazminatı ve EYT konularına da değinen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Her bakan değiştiğinde kıdem tazminatına göz dikilir. Kıdem tazminatı mücadelesinde işçinin yanındayız, arkasındayız. Sizin yapacağınız açıklamalarda biz bedeli ne olursa olsun, sizlerle beraber olacağız. Bu kıdem tazminatını daha önce işçiden sorumlu bakanlar yapardı. Şimdi sorumluluğu olmaya bakan yapıyor. Kim yapıyor? Hazine ve Maliye Bakanı yapıyor. Yetki var mı? Yetkisi yok.

Yine yetkisi olmayan bir kişi daha açıklama yapıyor. Bu EYT konusunda da Cumhuriyet Halk Partisi açık ve net. EYT sorunu, kanayan bir yaradır, Türkiye'nin en büyük problemlerinde birisidir. EYT çözülmesini sağlayacağız. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türkiye Büyük Millet Meclisinde CHP, bu konunun peşini bırakmayacak. Onunla ilgili açıklamayı da yetkisi olmayan, her alanda konuşan Süleyman Soylu yapıyor. Diyor ki, 'EYT'nin bedeli 800 milyar.' Bu 800 milyar rakamını nasıl buluyorlar, biz de merak ediyoruz. Tamamen yalan, bilmeyenleri kandırmaya yönelik bir hamle."

Dünya genelinde yaşanan iş cinayetlerinde her yıl ortalama 10 ila 12 bin arasında çocuğun hayatını kaybettiğini aktaran Ağbaba, Türkiye'de kayıt dışı çalışan çocuk sayısının 600 bin olduğunu, çıraklık ve stajyerlikle birlikte 1 milyondan fazla çocuğun emeğinin sömürüldüğünü ileri sürdü.

"23 Haziran'da İstanbullular, İstanbul'a sahip çıkacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin maddi ve manevi külfeti olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunu bize yaşatanlara 23 Haziran'da mutlaka bir yanıt vermek zorundayız. Mesele Büyükşehir Belediye Başkanlığı meselesi değil. Mesele vicdan, adalet, hak, hukuk meselesi. Eğer burada bu sınavı veremezsek, yarın bedeli hepimize çok ağır olacak. Bundan cesaret alacak yapılar yarın bize farklı şeyleri dayatacaklar. Burası bir eşik. Bu eşikte gereken dersi vermek zorundayız. Bu seçimle Türk demokrasisine kara bir leke sürüldü. Bunu ortadan kaldıracak olan İstanbul halkıdır."

Torun, İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığında göreve geldiğinde hak, hukuk, adalet ve liyakatten ayrılmadan herkesi kucaklayarak çözüm üreteceğini, İstanbul'un kaynaklarını İstanbulluya harcayacağını ve emeğin hakkını gözeteceğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise 23 Haziran seçimlerinin önemine işaret ederek, "Bir seçim 100 bin farkla bitecekse de 100 bin tane 1 oydan oluşuyor o fark. O yüzden ne bir rehavete kapılmak lazım, ne umutsuzluğa, ne 'Ankette önde çıkıyoruz' diyerek, kazandık havasına girmek lazım. Sadece kendimizin sandığa gitmesi yetmez. Büyük bir seferberliğe ihtiyacımız var. Bu hepimiz açısından önemli. 23 Haziran'da İstanbullular, İstanbul'a, Türkiye'nin itibarına ve ekonomisine sahip çıkacaklar." diye konuştu.

İmamoğlu'na "proje" denilmesi iddialarına değinen Özel, "Bal gibi proje. Adam cumhuriyet projesi. Trabzonlu fakir bir ailenin çocuğu, İstanbul'a gelebilir. Bir gün gelirse o şehri de yönetebilir. Cumhuriyet projesi budur." ifadelerini kullandı.

CHP Ekonomi Masası üyelerinin, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ile görüştüğü ziyarette, eski DİSK Başkanı Rıdvan Budak ve eski Petrol-İş Sendikası Başkanı Mustafa Öztaşkın ile sendikacılar da yer aldı.

Kaynak: AA

