CHP Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tüm belediyelerin davet edildiği "Belediye Spor Oyunları" düzenleyecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Spor Kurulu yönetim kurulu toplantısını 12 Ekim'de gerçekleştirdiklerini ve çalışma gruplarını belirlediklerini aktardı.

Bu gruplardan birinin de Belediye Spor Oyunları Komisyonu olduğunu bildiren Kaya, komisyonun gelecek yıl, Meclisin açılışının 100. yıl dönümüne özel, "Belediye Spor Oyunları" adı altında büyük bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalarına başladığını ifade etti.

Komisyonun tüm belediyelerin "spor dalı haritası"nı çıkardığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Bu projenin görevlendirmelerini yaptık. Arkadaşlarımız hangi belediyelerde hangi spor dalı var, hepsinin haritasını çıkarıyor. Bu işlem bittiği zaman spor dalları ile ilgili bildiriyi yapacağız. Katılmak isteyen belediyelere davetiye çıkartacağız. Hangi spor dalında katılacağının listesini alacağız, daha sonra bu çalışmayı ete kemiğe büründüreceğiz."

Genç sporcuları teşvik edecek

Projenin bir amacının da amatör ruhla çalışmalarını sürdüren sporcuların ön plana çıkarılması olduğunu kaydeden Kaya, projenin ayrıca yetenekli gençleri de spora teşvik edeceğini söyledi.

Türkiye'nin genç nüfusuna rağmen sporda hak ettiği yerde olamadığını belirten Kaya, söz konusu projeyle buna bir nebze de olsa katkı sunacaklarını vurguladı.

Hiçbir siyasi parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerin bu organizasyona davet edileceğini aktaran Yıldırım Kaya, "İnşallah tüm belediyelerin katılımıyla TBMM'nin açılışının 100'ncü yılına yakışır bir organizasyonu Ankara'da gerçekleştireceğiz." dedi.