CHP'den belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesine yönelik yasa teklifi - Son Dakika
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CHP'den belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesine yönelik yasa teklifi

21.03.2022 12:17
CHP'den belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesine yönelik yasa teklifi

CHP'den belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesine yönelik yasa teklifiCHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla hazırladıkları 8 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

CHP'den belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesine yönelik yasa teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla hazırladıkları 8 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısı düzenledi. Torun, '6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi. CHP'li belediyelerin kaynaklarının kesildiğini öne süren Torun, "Belediyelerin kamu hizmetlerini herhangi bir aksamaya yol açmadan sürdürebilmesi, vatandaşlara ucuz, etkin ve hızlı hizmet verebilmesi için mali yapılarının güçlendirilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. CHP olarak bu amaçla bazı acil önlemler içeren 8 maddelik kanun teklifimizi bugün TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.

'BELEDİYELERİN ÖZ GELİRLERİNİN ARTIRILMASI ŞART'Torun, yasa teklifini AK Parti ve MHP'ye de gönderdiklerini; ancak kendilerine henüz gelen bir görüş olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimlerin 2012'den bu yana değişmeyen genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay oranlarının yüzde 50 artırılmasını öneriyoruz. Ayrıca, belediyelere genel bütçeden ayrılan paylara bazı ÖTV gelirleri dahil değildir. Merkezi yönetim bu gelirlerin tamamını kendi bütçesine almaktadır. Bu adaletsizliği ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi de kanun teklifimizde öneriyoruz. Belediyelerin, gelir açısından merkezi yönetime mahkum olmaması için öz gelirlerinin artırılması şarttır. Bu kapsamda, belediyeleri ilgilendiren bazı vergilerin belediyeler tarafından toplanmasını gerekli görüyoruz. Kanun teklifimizde; Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüzde 20'sinin belediyelere ayrılmasını ve Konaklama Vergisi'nin belediyeler tarafından tahsil edilmesini öneriyoruz. Kanun teklifimizde, belediyelerin Kalkınma Ajanslarına pay ödeme mecburiyetini de ortadan kaldırıyoruz. Belediyelerin kullandığı akaryakıttan KDV-ÖTV alınmamasını, elektrikte 'ticarethane' ayıbına son verilerek avantajlı bir tarifeye geçilmesini öneriyoruz. Bununla birlikte elektrik ve doğal gaz kullanımında da KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesini talep ediyoruz."

CHP'den belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesine yönelik yasa teklifi
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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