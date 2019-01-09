CHP'den Bilecik Pazaryerililer Derneğine Ziyaret
44 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Semih Şahin, Bilecik Pazaryerililer Derneği ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik
Belediye Başkan Adayı Semih Şahin
, Bilecik Pazaryerililer Derneği ziyaret etti.
Bilecik Pazaryerililer Derneği Başkanı Sinan Karabulut ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladığı CHP
'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Semih Şahin ve beraberindekiler, kentte yaşayan Pazaryerililer ile bir araya geldi. Şahin, Pazaryeri'nin Bilecik'in önemli ilçelerinden biri olduğu ve kentte yaşayan Pazaryerililerin önemli bir sayıda olduğunu söyledi. Kendisine gösterdikleri samimi ve sıcak karşılamadan dolayı teşekkür eden Şahin'e Pazaryeri'ne özgü boza be helva ikram edildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:57 Kaynak: İHA
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