CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce'nin ayrılmasının ardından başlayan istifalar devam ediyor. Bilindiği üzere CHP Yalova Eski Milletvekili Muharrem İnce, partiden ayrılarak Memleket Hareketi'ni kurmuş ve hareketi partileştirmek adına çalışmalara başlamıştı. İnce'nin partisinin adının Memleket Partisi olacağı ve partinin kuruluş dilekçesinin 19 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı'na verileceği öğrenildi.

BİR İSTİFA HABERİ DAHA GELDİ

Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmasının ardından Eski Milletvekilleri Hakkı Akalın ve Mevlüt Dudu, partiden ayrılarak Memleket Hareketi'ne katıldıklarını açıklamıştı. Sonraki süreçte CHP'ye eleştirilerde bulunan ve Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyen 3 milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy da yaptıkları basın açıklamasıyla partiden istifa ettiklerini açıklamıştı. Son yaşanan gelişmeye göre CHP'de bir istifa daha yaşandı. CHP Eskişehir Eski Milletvekili Gaye Usluer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Usluer istifa açıklamasında, "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" dedi.

MEMLEKET HAREKETİ'NE KATILMASI BEKLENİYOR

Muharrem İnce'nin CHP'de olağanüstü kurultay istediği süreçte İnce'nin ekibi arasında yer alan ve delegelerden olağanüstü kurultay için imza toplayan Usluer'in, CHP'den istifasının ardından Memleket Hareketi'ne katılması bekleniyor.