CHP'den, Birlik Tiyatrosu'nun Malatya'da sahne bulamadığı iddiası - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Birlik Tiyatrosu'nun (ABT) "Aman Başkan Duymasın" oyununun Malatya'da sahne bulamadığını iddia etti.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Muzeffer İzgü'nün ünlü eseri "Aman Başkan Duymasın" adlı eserinin ABT tarafından Malatya'da oynayacak sahne bulamadığını ileri sürdü.

ABT'nin, Kongre Kültür Merkezi tarafından oyunun sahneleneceği tarihte "tadilat" yapılacağı gerekçesiyle ret aldığını belirten Ağbaba, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezine yaptığı başvurunun da "söz konusu tiyatronun belirtilen salonda oynanması uygun görülmemiştir" cevabıyla ret edildiğini duyurdu.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Türkiye'nin değişik şehirlerinde defalarca oynanan Aman Başkan Duymasın oyununun yasaklanması Malatya için yüz kızartıcı bir durumdur. Türkiye'nin en ünlü yazarlarından Muzaffer İzgü'nün eserini kurdukları komisyon eliyle inceleyip, eserin oynanmasına izin vermeyenler, kraldan çok kralcı olup, 'başkan duyar' diye korkularını açığa çıkarmıştır. Malatya isminin bu şekilde yaygın basında anılıyor olması en başta Malatyalılar için hakarettir. Ankara Birlik Tiyatrosu'na tüm Malatyalılar adına çağrı yapıyorum, oyununuzu Arguvan, Arapgir veya Hekimhan'da bulunan salonlarda rahatlıkla sahneleyebilirsiniz."