CHP'den Bolton'un sözlerine tepki
1 saat önce
Öztrak, Bolton'ın sözleriyle ilgili, "Bir ABD'li danışman seçime hazırlanan İsrail Başbakanının yanında Türkiye'yi İsrail'e seçim malzemesi yapıp, 'bizden habersiz adım atamazlar' mealinden konuşup, bizi ABD'nin emir eri konumuna düşürmeye nasıl cüret edebilir.
Öztrak, Bolton'ın sözleriyle ilgili, "Bir ABD
'li danışman seçime hazırlanan İsrail
Başbakanının yanında Türkiye
'yi İsrail'e seçim malzemesi yapıp, 'bizden habersiz adım atamazlar' mealinden konuşup, bizi ABD'nin emir eri konumuna düşürmeye nasıl cüret edebilir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:50
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