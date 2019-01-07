Son Dakika Haberleri: CHP'den Bolton'un sözlerine tepki

CHP'den Bolton'un sözlerine tepki

1 saat önce

Öztrak, Bolton'ın sözleriyle ilgili, "Bir ABD'li danışman seçime hazırlanan İsrail Başbakanının yanında Türkiye'yi İsrail'e seçim malzemesi yapıp, 'bizden habersiz adım atamazlar' mealinden konuşup, bizi ABD'nin emir eri konumuna düşürmeye nasıl cüret edebilir.

CHP'den Bolton'un sözlerine tepki, System.String[]
Öztrak, Bolton'ın sözleriyle ilgili, "Bir ABD'li danışman seçime hazırlanan İsrail Başbakanının yanında Türkiye'yi İsrail'e seçim malzemesi yapıp, 'bizden habersiz adım atamazlar' mealinden konuşup, bizi ABD'nin emir eri konumuna düşürmeye nasıl cüret edebilir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:50 

Ekonomi
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