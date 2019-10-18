Son Dakika Haberleri: CHP'den bütçe eleştirisi: Halka düşen vergi ve zam
Son Dakika Ekonomi CHP'den bütçe eleştirisi: Halka düşen vergi ve zam

CHP'den bütçe eleştirisi: Halka düşen vergi ve zam

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Altay, "Bütçe sihirli bir formülmüş gibi sunuluyor.

CHP'den bütçe eleştirisi: Halka düşen vergi ve zam, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Altay, "Bütçe sihirli bir formülmüş gibi sunuluyor. Bütçe rakamları büyüdü ve trilyonu geçti ama vatandaşın ekmeği büyümüyor. Trilyonluk bütçede halka düşen; vergi ve zam." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Altay, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:27 
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