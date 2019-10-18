CHP'den bütçe eleştirisi: Halka düşen vergi ve zam
1 saat önce
CHP Grup Başkanvekili Altay, "Bütçe sihirli bir formülmüş gibi sunuluyor.
CHP Grup Başkanvekili Altay, "Bütçe sihirli bir formülmüş gibi sunuluyor. Bütçe rakamları büyüdü ve trilyonu geçti ama vatandaşın ekmeği büyümüyor. Trilyonluk bütçede halka düşen; vergi ve zam." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:27
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