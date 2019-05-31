Son Dakika Haberleri: CHP'den büyüme verileri değerlendirmesi
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CHP'den büyüme verileri değerlendirmesi

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Borca ve faiz ödemelerine çalışan sanayici yeni yatırım yapamıyor" dedi.

CHP'den büyüme verileri değerlendirmesi, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Borca ve faiz ödemelerine çalışan sanayici yeni yatırım yapamıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28 
Aykut Erdoğdu, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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