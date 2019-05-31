CHP'den büyüme verileri değerlendirmesi
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Borca ve faiz ödemelerine çalışan sanayici yeni yatırım yapamıyor" dedi.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28
Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
, "Borca ve faiz ödemelerine çalışan sanayici yeni yatırım yapamıyor" dedi.
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