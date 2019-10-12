Son Dakika Haberleri: CHP'den "çalışanların ücretleri"ne ilişkin açıklama
Son Dakika Politika CHP'den 'çalışanların ücretleri'ne ilişkin açıklama

CHP'den "çalışanların ücretleri"ne ilişkin açıklama

33 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 471, yoksulluk sınırı ise 6 bin 500 liraya dayanmıştır.

CHP'den

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 471, yoksulluk sınırı ise 6 bin 500 liraya dayanmıştır. Ücretli çalışanlar ve emekliler dahil olmak üzere toplam 22,5 milyon yurttaş açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamakta, anayasada belirtilen adil ücret hakkından yararlanamamaktadır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, son bir yılda elektriğe yüzde 60, doğal gaza yüzde 52, akaryakıta yüzde 30, gıdaya yüzde 50, tekel ürünlerine yüzde 60, beyaz ete yüzde 40 ve süte yüzde 50 zam geldiğini belirtti.

Artan hayat pahalılığı ve tüketim ürünlerinde yaşanan zamların ülke de ücretli geçinen milyonlarca asgari ücretliyi, memuru ve emekliyi açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum ettiğini savunan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 471, yoksulluk sınırı ise 6 bin 500 liraya dayanmıştır. Ücretli çalışanlar ve emekliler dahil olmak üzere toplam 22,5 milyon yurttaş açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamakta, anayasada belirtilen adil ücret hakkından yararlanamamaktadır. AKP emekçilerimizi ve emeklilerimizi ülkenin birer yurttaşı olarak görmemektedir. TÜİK'in onca yapılan zammın aksine enflasyon oranını yüzde 9 seviyesinde olduğunu açıklaması ücreti ile geçinen milyonlarca yurttaşın nezdinde hiçbir geçerliliği yoktur. Eylül ayı asgari gıda harcamalarına baktığımızda bu durum net bir şekilde ortaya çıkmaktadır."

İstihdam oranlarının her geçen gün düşüşe geçtiğini, işsizliğin artık sosyal bir sorun haline geldiğini iddia eden Ağbaba, işsizliğin yüzde 13 seviyesine yükseldiğini kaydetti.

Ağbaba, ülkede dar tanımlı işsiz sayısının 4 milyonu geçtiğini, geniş tanımlı işsiz sayısının ise 8 milyona dayandığını vurgulayarak, devletin işsizliği azaltmaya yönelik gerekli ekonomik ortamı yaratmak zorunda olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu için açıklama: Tedavi döneminin sonuna gelinmiştir
Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı Deschamps Türkiye maçı öncesi açıkladı: Kante'nin oynaması zor Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 15:40:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'den "çalışanların ücretleri"ne ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]