Üye Girişi
CHP'den "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına yanıt: Milletin asıl gündemini çalma çabası - Son Dakika

CHP'den "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına yanıt: Milletin asıl gündemini çalma çabası

09.08.2021 16:10
CHP'den

Araştırmacı Hilmi Daşdemir, geçtiğimiz günlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü iddia etmişti. Adaylık teklifinin bizzat CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından biri tarafından iletildiğini iddia eden Daşdemir'e yanıt CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan geldi. Öztrak, "Manzara açık. Yeni bir suni gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

Siyasette "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" tartışması devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak sık sık ilan edilmesinin yanı sıra CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı henüz net değil. CHP lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın kendisini aday göstermesi durumunda görevden kaçmayacağını söylemişti.

İDDİAYI ORTAYA İSİM ARAŞTIRMACI HİLMİ DAŞDEMİR

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından CHP'li kurmayların Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde eski bir AK Partiliye Cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürdüğü iddia edilmiş, konuyla ilgili CNN Türk ekranlarında konuşan OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bu kişinin Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğunu öne sürmüştü.

CHP'den 'Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü' iddiasına yanıt: Milletin asıl gündemini çalma çabası
OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir.

"ŞİMŞEK, CHP'NİN TEKLİFİNE HAYIR DEMEDİ"

Şimşek adının neden tercih edildiğine ilişkin de "Kürt kökenli olması, eski AK Partili olması, ekonomist olması gibi özellikleri nedeniyle tercih edilmiş olabilir" ifadelerini kullanan Daşdemir, Mehmet Şimşek'in de bu teklife hayır demediğini söylemişti.

CHP'den 'Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü' iddiasına yanıt: Milletin asıl gündemini çalma çabası
CHP Sözcüsü Faik Öztrak.

CHP'DEN MEHMET ŞİMŞEK İDDİASINA YANIT

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak eski AKP'li Mehmet Şimşek'le görüştüğü iddialarına yanıt verdi. Öztrak şunları söyledi:

"İddianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk. Bugün bu soruyu soran kanallar ise neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık. Yeni bir suni gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok."

CHP'den Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü iddiasına yanıt: Milletin asıl gündemini çalma çabası

Cumhurbaşkanı adayı, Mehmet Şimşek, Faik Öztrak, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den 'Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü' iddiasına yanıt: Milletin asıl gündemini çalma çabası - Son Dakika


Son Dakika

En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor 16:06 En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir 16:03 Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir Konya Ereğli'li vatandaştan örnek davranış! Banka hesabına yanlışlıkla yatan 28 bin euroyu sahibine iade etti 15:49 Konya Ereğli'li vatandaştan örnek davranış! Banka hesabına yanlışlıkla yatan 28 bin euroyu sahibine iade etti
Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü 15:44 Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti 15:15 Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi 15:04 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: 14:58 İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan 14:08 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan

Son Dakika Haberleri
16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
16:03 Hastalığı için yardım istedi, medya ölü ilan etti! Haluk Levent, hakkında çıkan haberlere sitem etti
16:02 Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir
15:47 Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi
15:43 Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü
15:42 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi
15:10 Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı
15:03 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
14:53 ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü
14:50 Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti
Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı         
16:10
Hastalığı için yardım istedi, medya ölü ilan etti! Haluk Levent, hakkında çıkan haberlere sitem etti Hastalığı için yardım istedi, medya ölü ilan etti! Haluk Levent, hakkında çıkan haberlere sitem etti         
16:04
Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş "fırsat" olarak değerlendiriliyor         
16:01
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı         
15:11
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı         
14:44
Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu         
13:54
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor         
13:46
Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor         
13:42
Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait         
12:03
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor         
11:21
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 16:15:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'den "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına yanıt: Milletin asıl gündemini çalma çabası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement