CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamasına tepki: Gündemi saklama operasyonu - Son Dakika

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamasına tepki: Gündemi saklama operasyonu

01.02.2021 22:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası "Yeni anayasayı tartışmanın zamanı. Cumhur ittifakı olarak uzlaşırsak harekete geçeceğiz" açıklamasına CHP'den tepki geldi. CHP yetkilileri, "Bu tamamen Türkiye'nin gündemi saptırma, saklama, kaçırma operasyonudur" dedi.

CHP'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni Anayasa için harekete geçebiliriz" sözlerine , "Bu tamamen Türkiye'nin gündemi saptırma, saklama, kaçırma, operasyonudur. Yeni bir anayasa yapma iradesi Erdoğan'da yoktur" yanıtı geldi.

Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan, Türkiye'nin tekrar yeni bir Anayasayı tartışmasının vaktinin geldiğini söyledi. Cumhur İttifakı'ndaki hükümet ortağı MHP ile ortak bir anlayışa varıldığı durumda gelecek dönemde yeni Anayasa için harekete geçilebileceğinin sinyalini veren Erdoğan'a CHP'den, "Toplumun hiçbir kesimiyle görüşmeden, hiçbir siyasi partiyle konuşma ihtiyacı duymadan bu açıklamayı yapmak, anayasa yapma iradesinin gerçek ve samimi olmadığının itirafıdır. Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa isterken yeni yetkiler mi arıyor?" yanıtı geldi.

"TÜRKİYE'NİN YAKICI GÜNDEMİNDEN HALKIMIZI KAÇIRMAK İÇİN BAŞVURULAN YOLDUR"

CHP yetkilileri Erdoğan'ın 'yeni Anayasa' söylemini şöyle değerlendirdi:

"Bu tamamen Türkiye'nin gündemi saptırma, saklama, kaçırma, operasyonudur. Yeni bir anayasa yapma iradesi Recep Tayyip Erdoğan'da yoktur. Toplumun hiçbir kesimiyle görüşmeden, hiçbir siyasi partiyle konuşma ihtiyacı duymadan bu açıklamayı yapmak, anayasa yapma iradesinin gerçek ve samimi olmadığının itirafıdır. Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa isterken yeni yetkiler mi arıyor, elindeki yetkiler kendisine az mı geldi?

Bu tamamen Türkiye'nin yakıcı gündeminden Türk aydınlarını ve halkımızı kaçırmak için başvurulan yoldur. Türkiye'nin gündemi açlıktır, işsizliktir, çiftçinin, esnafın, iş aleminin bitişidir.Türkiye gerçek gündemini konuşmalıdır.

Anayasalar toplumsal uzlaşma metnidir. Toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınarak hazırlanır. Recep Tayyip Erdoğan kiminle anlaşmıştır,kiminle konuşmuştur? Türkiye'nin bu siyasi tuzaklarla kaybedecek zamanı yoktur. Yapılması gereken işsizliğe, ekonomik buhrana çözüm bulmaktır. Türkiye bunu konuşmalıdır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa açıklamasında bulunmuş "Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir Anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla uzlaşırsak yeni Anayasa için harekete geçebiliriz." demişti.

ADALET BAKANI GÜL: HEYECAN VERİCİ BİR MÜJDE

Adalet Bakanı Gül açıklamasında"Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir." dedi.

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamasına tepki: Gündemi saklama operasyonu

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Anayasa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamasına tepki: Gündemi saklama operasyonu - Son Dakika


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