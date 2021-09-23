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CHP'den "DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na dahil olur mu?" sorusuna cevap: Önümüzdeki günlerde netleşir - Son Dakika

CHP'den "DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na dahil olur mu?" sorusuna cevap: Önümüzdeki günlerde netleşir

23.09.2021 07:15

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede seçim ittifaklarına da değindi. Gazetecilerin, "DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na dahil olur mu?" sorusuna Altay, "Millet İttifakı'ndaki parti sayısının daralması ya da genişlemesi parti yetkililer tarafından önümüzdeki gün ve aylarda netleşir. Gizli saklı kimsenin bir şey yaptığı yok" cevabını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu eğitim ve öğretim yılı için tüm kamu misafirhanelerinin ve sosyal tesislerinin öğrencilere tahsis edilmesi gerektiğini söyledi. Barınma sorununu çözebilecek yol ve yöntemin bu olduğunu savunan Altay, "Öğrencilerimizin çadırda yatmaları bir görsellik, gösteri değildir, bir darda kalmadır, mağduriyettir." ifadelerini kullandı. Altay, şu anda 81 ilde yurt sorunu yaşayan neredeyse 10 binlerce öğrenci olduğunu ileri sürdü.

"EKONOMİK GÖSTERGELER FELAKET ÖTESİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Haziran 2018'te yaptığı bir konuşmada, "Bu kardeşinize yetkiyi verin faizle, enflasyonla nasıl uğraşılırmış göreceksiniz" dediğini belirten Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşke hiç uğraşmasaydı. Vatandaş halinden memnunsa gel koy sandığı görelim. 84 milyon insanımızın şu anda 1 trilyon 6 milyar TL borcu var. Şu anda devletin 2 trilyon 33 milyar TL borcu var. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar artıda değil, seni yine kandırıyorlar, 54 milyar dolar ekside. Git, dürüst samimi iktisatçıları çağır, sana söylesinler. Bu kardeşinize yetkiyi verin dediğinde, yani 3 yıl 4 ay önce dolar 4 lira 60 kuruştu. Bu kardeşimize yetkiyi verdik, dolar 8 lira 60 kuruş oldu. 3 yıl 4 ay önce Türkiye'de resmi olarak 6 milyon 864 bin insan işsizdi. Bu kardeşe yetkiyi verdik 11 milyon 195 bin TÜİK rakamlarına göre işsizimiz var. 3 yıl 4 ay önce faiz yüzde 8'di. Aldın yetkiyi, güya bu yüzde 8 faizi aşağı çekecektin, faiz yüzde 19,8. Türkiye'yi uçuracaktı, dibe çaktı. Türkiye bu yükü daha fazla taşıyamaz. Savaş hali, büyük bir kuraklık, 780 bin 500 metrekarede gerçekleşmiş bir afet, bir felaket yok ama ekonomik göstergeler felaket ötesi."

"PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NIN ONAYLANMASI TBMM'NİN BİR SAATİNİ ALMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini de değerlendiren Altay, "Görüşemedi ama 'Dostum Biden ile tam mutabakat içindeyiz.' dedi. Sözde Ermeni soykırımını tanıyan Biden ile ne ara dost oldun, 5 yıldır Fetullah Gülen'i sana vermeyen, koruyan, kollayan dostun Biden ile nasıl bir mutabakata vardın? Suriye sorununda Türkiye'nin tezlerine hiçbir şekilde sıcak bakmayan ABD Başkanı ile ne ara dost oldun da tam mutabakat sağladın? Ne ara dostun Biden ile tam mutabakat içine girdin de F-35 için ödediğimiz paraları feda ettin?" sorularını yöneltti.

Erdoğan'a, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını oluşturmak için girişimlerde bulunmasını öneren Altay, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayacaksın, 'Şu OBİT projenizi bana bir anlatın.' diyeceksin. Orta Doğu'ya ne ABD'nin ne Rusya'nın gözüyle ve gözlüğüyle bakmayacaksın." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Erdoğan'ın "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz." açıklamasına işaret ederek "Getir Erdoğan, doğru şeyler getir biz de destekleyelim. Paris İklim Antlaşması'nın onaylanması TBMM'nin bir saatini almaz. CHP olarak bu konuya tam destek vereceğimizi beyan ediyoruz." dedi.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ'YLE İTTİFAK OLACAK MI?

Parlamenter sisteme ilişkin bir toplantıda DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin de yer aldığının hatırlatılarak ittifaka katılıp katılmayacakları yönünde bir soruya Altay, şöyle karşılık verdi:

"Güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik olarak Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin dışında birtakım partilerin yetkilileriyle arkadaşlarımızın bir araya gelmesi çok sevindirici, anlamlı ve kıymetlidir. Bu görüşmeler, istişareler sonunda toplumun tümünü bir demokrasi şemsiyesi, demokrasi paydası altında siyasi partilerle beraber güç ve iş birliği yapmalarına imkan verebilir. Bu yönüyle çok kıymetlidir. Millet İttifakı'ndaki parti sayısının daralması ya da genişlemesi, yapılacak görüşmelerle ilgili olarak parti yetkilileri tarafından önümüzdeki gün ve aylarda netleşir. Gizli saklı hiçbir partinin bir şey yaptığı yok. İttifakın, demokrasi isteyen herkesin, demokrasi karşıtlarına karşı tek bir safta yer almasından büyük memnuniyet duyuyorum."

ORTAK ADAY İDDİALARI

İttifakın cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir soru üzerine Altay, "Ortak aday…. Vallahi bilmiyorum. İlk turda her parti kendi adayını mı çıkarır? Bütün bunlara, kamuoyunun beklentilerini de dikkate alarak, sayın genel başkanların, başta Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun oturup yapacakları görüşmeler sonrasında parti kurmaylarıyla bir araya gelinerek yapılacak görüşmelerden sonra karar verilir. Biz, milletin hissiyatına paralel siyaset yaparız. Milletin beklentilerini dikkate alarak siyaset yaparız. Milletin arzuları bizim için önemli ve kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'den DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na dahil olur mu? sorusuna cevap: Önümüzdeki günlerde netleşir

Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi, Millet İttifakı, Altay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'den 'DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na dahil olur mu?' sorusuna cevap: Önümüzdeki günlerde netleşir - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den "DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na dahil olur mu?" sorusuna cevap: Önümüzdeki günlerde netleşir - Son Dakika
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