Son Dakika Haberleri: CHP'den dış politika değerlendirmesi
Son Dakika Ekonomi Haber

CHP'den dış politika değerlendirmesi

30 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, "Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye'nin güvenliği açısından olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz.

CHP'den dış politika değerlendirmesi, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, " Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye'nin güvenliği açısından olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu: İBB'de Kürtçe kursu açılacak
Eşi kurşun yağdırdı, çığlığı o sırada açık olan cep telefonuna yansıdı ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a çağrı: Türkiye'ye yaptırım uygulayın Soylu: "Uyuşturucu meselesi Türkiye için öncelikli güvenlik meselelerinden birisidir"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:05:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'den dış politika değerlendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]