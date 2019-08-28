CHP'den dış politika değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, " Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye'nin güvenliği açısından olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz." dedi.