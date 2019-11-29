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CHP'den 'Doğa Hakları Manifestosu'

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP'nin '7 bölge 7 ilke' temalı 'Doğa Hakları Manifestosu'nu açıkladı.

CHP'den 'Doğa Hakları Manifestosu', System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP'nin '7 bölge 7 ilke' temalı 'Doğa Hakları Manifestosu'nu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karaca, CHP olarak 81 ilde oluşturulan Doğa Hakları İzleme Kurulları ile doğa haklarının teslimi ve '7 bölge 7 ilke' çerçevesinde 'Doğa Hakları Manifestosu'nu oluşturduklarını söyledi. Karaca, manifestoyu şöyle açıkladı:

"Birinci ilkemiz; doğanın hakları üstün hak olmalıdır. İkinci ilkemiz; iklim krizi ile mücadelede çözüm iklim adaletindedir. Üçüncü ilkemiz; erişilebilir, adil, katılımcı bir su politikası yönetimi ile ancak kuraklığı yenebiliriz. Dördüncüsü; toprakana bir bütündür, var olma koşulumuzdur. Beşincisi; enerji ihtiyacını enerji demokrasisi ve adaleti ile karşılayacağız. Altıncısı; kuşaklararası sorumlulukla doğal ve kültürel mirasımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yedinci ilkemiz; yurttaş katılımcılığı ile karar alıp birlikte yaşatacağız."

'EVET OYU VERENLER, TERCİHTE BULUNMUŞLARDIR'

CHP olarak enerji ve sanayi gibi yatırımlar için iklim krizine neden olan fosil yakıtlı termik santrallerin açılmasının engellenmesi adına mücadele edeceklerini belirten Karaca, "31 Mart yerel seçimlerinde 'termik santrallerin bulunduğu bölgelerdeki vatandaşların oyuna ihtiyacınız olduğu için mi termik santraller ile ilgili yasa teklifini geri çekiyorsunuz, yoksa gerçekten samimi misiniz' demiştik. Bugün ortaya çıktı geçtiğimiz günlerde 50'inci madde olarak yasallaşan ve termik santrallerine 2,5 yıl daha süre uzatımına neden olan bu anlayışın o gün oya ihtiyacı vardı. Bugün anladık ki üç beş enerji lobisinin desteklerine ihtiyaçları vardı. Üzülerek ifade etmek isterim termik santrallerin yasallaşmasına 'evet' oyu verenler bir tercihte bulunmuşlardır" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Selen YALAZ- Celal ATALAY/ANKARA, -


Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:31 Kaynak: DHA
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