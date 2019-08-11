CHP'den, ekonomi broşürü
50 dakika önce
CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerin yer aldığı broşür hazırladı.
CHP Ekonomi
Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı, hükümetin ekonomi
politikalarına yönelik eleştirilerin yer aldığı broşür hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:55
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