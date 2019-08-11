Son Dakika Haberleri: CHP'den, ekonomi broşürü
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CHP'den, ekonomi broşürü

50 dakika önce

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerin yer aldığı broşür hazırladı.

CHP'den, ekonomi broşürü, System.String[]
CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerin yer aldığı broşür hazırladı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:55 
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