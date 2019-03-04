Son Dakika Haberleri: CHP'den 'ekonomi' değerlendirmesi

CHP'den 'ekonomi' değerlendirmesi

1 saat önce

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak "Türkiye, şubat ayında da yüzde 19,7 tüketici enflasyonu ile dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 10 ekonomisi arasında kalmaya devam etti.

CHP'den 'ekonomi' değerlendirmesi, System.String[]
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak "Türkiye, şubat ayında da yüzde 19,7 tüketici enflasyonu ile dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 10 ekonomisi arasında kalmaya devam etti." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:00 

Ekonomi, Türkiye, Ekonomi
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