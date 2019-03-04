CHP'den 'ekonomi' değerlendirmesi

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak "Türkiye, şubat ayında da yüzde 19,7 tüketici enflasyonu ile dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 10 ekonomisi arasında kalmaya devam etti.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak "Türkiye, şubat ayında da yüzde 19,7 tüketici enflasyonu ile dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 10 ekonomisi arasında kalmaya devam etti." dedi.

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