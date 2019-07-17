CHP'den "ekonomi" değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Son bir yılda işsizliği azaltmak için 7 tane paket açıkladılar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Son bir yılda işsizliği azaltmak için 7 tane paket açıkladılar. Onun öncesinde de 8 paket daha var. Bu açıklanan 15 paket milletin derdine hiçbir şekilde derman olmadı. Bu paketlerle işsizlik azalacağına her geçen gün biraz daha bozuldu." dedi.

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