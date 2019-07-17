Son Dakika Haberleri: CHP'den "ekonomi" değerlendirmesi
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CHP'den "ekonomi" değerlendirmesi

3 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Son bir yılda işsizliği azaltmak için 7 tane paket açıkladılar.

CHP'den
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Son bir yılda işsizliği azaltmak için 7 tane paket açıkladılar. Onun öncesinde de 8 paket daha var. Bu açıklanan 15 paket milletin derdine hiçbir şekilde derman olmadı. Bu paketlerle işsizlik azalacağına her geçen gün biraz daha bozuldu." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:52 
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