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CHP'den elektrik ve doğal gaz zamlarını protesto - Son Dakika

CHP'den elektrik ve doğal gaz zamlarını protesto

09.02.2022 12:45

ANKARA'da, CHP İl Başkanlığı'nca elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar, düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.

ANKARA'da, CHP İl Başkanlığı'nca elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar, düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından elektrik ve doğal gaz zamlarını protesto için Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Alanda toplanan partililer adına konuşan CHP İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, hayat pahalılığı ile halkın yoksullaştığını söyleyerek, Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Elektrik ve doğal gazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021-Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127'ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise yapılan zamların geri alınması çağrısında bulunarak, Vatandaşlarımızın iktidara iki talimatı var. 'Bu zamları geri çekin ve sandığı hemen getirin' diyorlar. Vatandaşlarımızın tahammülü kalmadı. Enerji bir insan hakkıdır, ulaşılabilir ve ödenebilir olmak zorundadır. Isparta'da gördüğünüz gibi ulaşılabilir olmaktan çok uzaklaşmıştır, bir eziyete dönüşmüştür. Bu zamlar maalesef ödenebilir olmaktan da çıkmıştır. Aynı zamanda iktidar şimdi bir formül arayışı içine geçmiş. Formül var, formül açık, formül net ve ortada. Bu zamları derhal ama derhal geri çekin diye konuştu.

Basın açıklamalarının ardından partililer, ellerindeki doğal gaz ve elektrik faturalarını yakarak, 'Zamma ve zulme hayır' sloganları attı. Partililer, daha sonra dağıldı.

CHP'den elektrik ve doğal gaz zamlarını protesto
CHP'den elektrik ve doğal gaz zamlarını protesto
CHP'den elektrik ve doğal gaz zamlarını protesto

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Cumhuriyet Halk Partisi, Doğalgaz, Protesto, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'den elektrik ve doğal gaz zamlarını protesto - Son Dakika


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