CHP'den emekliler ve asgari ücretliler için "sosyal refah" teklifi - Son Dakika

CHP'den emekliler ve asgari ücretliler için "sosyal refah" teklifi

17.04.2021 12:35
CHP'den emekliler ve asgari ücretliler için

CHP, asgari ücretten vergi alınmaması, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve emeklilerin bayram ikramiyesinin 1500 lira olarak artırılması için kanun teklifi verdi.

CHP, asgari ücretten vergi alınmaması, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve emeklilerin bayram ikramiyesinin 1500 lira olarak artırılması için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan Gelir Vergisi Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif, asgari ücretten kesilen gelir vergisinin kaldırılmasını, en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesine yükseltilmesini, dini bayramlar öncesinde yapılan ikramiye ödemelerinin 1500 liraya çıkarılarak her yılbaşında gerçekleşen enflasyon oranında arttırılmasını öngörüyor. Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesi kapsamındaki sandıklardan aylık alan emeklilerin de bayram ikramiyesinden yararlandırılması amaçlanıyor.

Teklifin gerekçesinde vatandaşların, adil ve elverişli koşullarda, insanca yaşama olanağı sağlayacak bir ücret karşılığında çalışmasının anayasal zorunluluk olduğu kadar sosyal devletin de gereği olduğu belirtildi.

"Asgari ücret geçim ücreti olmaktan çıktı"

Türkiye'de asgari ücretli çalışan sayısının yüksekliğine işaret edilen gerekçede, kayıt dışı istihdam oranının TÜİK Eylül 2020 verilerine göre yüzde 32,2 olduğu anımsatıldı.

Asgari ücretle çalışan işçi sayısının 10 milyona yakın olduğu belirtilen gerekçede, uluslararası alanda işçinin ve ailesinin geçimini sağlamaya yönelik belirlenen asgari ücretin, Türkiye'de geçim ücreti olmaktan çıktığı ifade edildi.

Gerekçede asgari ücretin, 4 kişilik bir ailenin yalnızca asgari gıda ihtiyacını bile karşılamaktan uzaklaştığı, asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, net geliri azalttığı ve dolaylı olarak işverenlerin maliyetlerinin artmasına neden olduğu kaydedildi.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen kesimler arasında yaşlı nüfus ve emeklilerin yer aldığına dikkati çekilen gerekçede, emekli aylıklarına 2020 yılı için yapılan zammın, enflasyondaki hızlı yükselişi karşılamadığı, kurdaki yüzde 100'ü aşan artış ve enflasyon artışının, tüm yaşamsal ihtiyaçların fiyatlarını artırdığına değinildi.

Gerekçede, "Mart 2020'de ülkemizde ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi nedeniyle emeklilerimizin zorunlu harcamaları artmış, almakta oldukları emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi ihtiyaçlarını karşılayamaz haline gelmiştir. " denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Bayram, Emekli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'den emekliler ve asgari ücretliler için 'sosyal refah' teklifi - Son Dakika


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