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CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti - Son Dakika

CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti

03.07.2021 16:24

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, partisinin emeklilerin sorunlarına ilişkin 8 maddelik çözüm önerilerini açıkladı. Öneride; en düşük maaşın asgari ücret düzeyine çıkarılması, EYT'lilerin durumu, intibak yasası, katsayı ve gösterge sisteminin düzenlenmesi, muayene ve ilaç katılım paylarının kaldırılması gibi maddeler bulunuyor.

Taşkın, "Emekliler Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 13 milyon 400 bin emekli ve hak sahibi olduğunu ifade ederek, emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkati çekti. Emeklilerin yüzde 70'inin asgari ücretin altında maaş aldığını savunan Taşkın, gençlerin ve çalışabilir yaşta olanların aktif iş gücüne katılabilmelerinin, sağlıklı bir sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi için de son derece önemli olduğunu söyledi.

"İKTİDARIMIZDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMAYACAK"

Emeklilerin yaşadığı temel sorunlara ilişkin CHP'nin çözüm önerilerini ise 8 maddede sıralayan Taşkın, "CHP olarak iktidara geldiğimizde öncelikli hedefimiz en düşük emekli maaşının asgari ücretin ve açlık sınırının altında kalmaması. CHP olarak emeklilerin sorunlarının hak temelli ve kapsayıcı bir anlayışla çözüme kavuşması gerektiğinin bilincindeyiz, bunu sağlayacağız. Sorunları detaylarıyla biliyoruz, nasıl çözeceğimizi de. Bizler alın terinden yana insanlarız." değerlendirmesinde bulundu.

"MAAŞ ZAMMINDA ENFLASYONUN YANINDA REFAH PAYIDA BELİRLEYİCİ OLACAK"

Bir diğer çözüm önerisinin de "güvenceli istihdama dayalı üretimin artırılarak ve adilce bölüştürülerek ek kaynak yaratılması" olduğunu belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Tüm kamu personeli ve emeklilerin ücret artışlarını belirlerken sadece enflasyonu değil, büyümeden kaynaklı refah payını da dahil edeceğiz. Anımsanacağı gibi, CHP'nin Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere birer maaş ikramiye verme vaadi büyük etki yaratmış, iktidar bu uygulamayı hayata geçirmek zorunda kalmıştı. Bir de iktidara geldiğimizde yapacaklarımızı düşünün."

Taşkın, kalan 6 maddeyi şöyle sıraladı:

  • Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetini gidereceğiz. Sayıları beş milyonu aşan EYT'lilerin kazanılmış haklarının hayata geçirilmesi devlet ciddiyetinin gereğidir. İnsanlarımız çalışma hayatına başladıklarında kendileri için tanımlanan kriterlere göre emekli olabilmeli. Hayat planlarını buna göre yapanlara, daha sonra "kural değişti" demek hukuk devletiyle bağdaşmaz. Bu konuda tavrımız net.
  • Adil bir intibak yasası çıkaracağız. Temel ilkemiz "eşit işe eşit ücret" olacaktır. Özellikle emekli kadınların ücretlerinin bu ilke doğrultusunda ele alınmasını sağlayacağız.
  • Katsayı ve gösterge sistemini yeniden düzenleyeceğiz. Öğretmenler, hemşireler gibi meslek gruplarında çalışanlara 3600 Ek Gösterge hakkı tanıyacağımızı seçim beyannamemize geçirmiştik. Böylece bu kesimlerin emeklilik koşullarında ciddi bir iyileşme yaşanabilecek.
  • Emekliler için muayene ve ilaç katılım paylarını ve fark ücretlerini kaldıracağız.
  • 65 yaş üzerindeki yurttaşlarımızın kültür, sanat ve spor etkinliklerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız.
  • Sosyal tesis olanakları bulunmayan meslek grupları için yeni tesisler yapacağız. Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB iş birliğiyle gerçekleştirilecek projelerle emeklilerimize makul ücretlerle gezi ve tatil olanağı sağlayacağız. Milyonlarca emekçi ve emekli isterse bu düzen değişir.
CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti

Cumhuriyet Halk Partisi, Emekli, İlaç, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti - Son Dakika Ekonomi


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