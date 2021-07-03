CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti

Taşkın, "Emekliler Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 13 milyon 400 bin emekli ve hak sahibi olduğunu ifade ederek, emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkati çekti. Emeklilerin yüzde 70'inin asgari ücretin altında maaş aldığını savunan Taşkın, gençlerin ve çalışabilir yaşta olanların aktif iş gücüne katılabilmelerinin, sağlıklı bir sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi için de son derece önemli olduğunu söyledi.

"İKTİDARIMIZDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMAYACAK"

Emeklilerin yaşadığı temel sorunlara ilişkin CHP'nin çözüm önerilerini ise 8 maddede sıralayan Taşkın, "CHP olarak iktidara geldiğimizde öncelikli hedefimiz en düşük emekli maaşının asgari ücretin ve açlık sınırının altında kalmaması. CHP olarak emeklilerin sorunlarının hak temelli ve kapsayıcı bir anlayışla çözüme kavuşması gerektiğinin bilincindeyiz, bunu sağlayacağız. Sorunları detaylarıyla biliyoruz, nasıl çözeceğimizi de. Bizler alın terinden yana insanlarız." değerlendirmesinde bulundu.

"MAAŞ ZAMMINDA ENFLASYONUN YANINDA REFAH PAYIDA BELİRLEYİCİ OLACAK"

Bir diğer çözüm önerisinin de "güvenceli istihdama dayalı üretimin artırılarak ve adilce bölüştürülerek ek kaynak yaratılması" olduğunu belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Tüm kamu personeli ve emeklilerin ücret artışlarını belirlerken sadece enflasyonu değil, büyümeden kaynaklı refah payını da dahil edeceğiz. Anımsanacağı gibi, CHP'nin Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere birer maaş ikramiye verme vaadi büyük etki yaratmış, iktidar bu uygulamayı hayata geçirmek zorunda kalmıştı. Bir de iktidara geldiğimizde yapacaklarımızı düşünün."

Taşkın, kalan 6 maddeyi şöyle sıraladı: