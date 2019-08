CHP'den Emine Bulut cinayetine tepki

CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin de katıldığı eylemde eski kocası tarafından çocuğu önünde öldürülen Emine Bulut cinayetine tepki gösterildi.



Burada bir açıklama yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "'Ölmek istemiyorum' diyen bir anne, 'Anne lütfen ölme' diyen bir evlat. Bir cümle ne kadar can yakabilirse o kadar yaktı canımızı. Kahrolduk, mahvolduk yine bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü, hem de çocuğunun gözleri önünde. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu ülkede adalet de erkek. Bilinsin ki kimse bu cinayetten kendini aklayamaz, kadın düşmanı politikalarla her gün karşımıza çıkıyor. Hakim karşısına jilet gibi takım elbisesiyle çıktığı için kadın katillerine iyi hal indirimi uygulayanlar var. 4 yıldır yürürlükte olan ancak uygulanmayan İstanbul Sözleşmesi'nin gereğini yerine getirmeyenler var. Kadınları bu erkek şiddetinden korumaya odaklanmak yerine, ne yapar ne ederiz de boşanmaları engelleriz diye meclis komisyonları kuranlar var. Aynı zamanda boşanmayı tabulaştıranlar, nafaka hakkına saldıranlar, yıllar süren mücadelelerle kazandığımız her bir hakkımızı elimizden almaya çalışanlar, kadınları korumayan, haklarımıza saldıranlar bu cinayete ortaktır. Yetmedi mi artık bu kadar kadının ölmesi? Yetmedi mi bu kadar çocuğun annesiz kalması? Biz bu ülkenin erkek adaletine dayanamıyoruz. 'Bir kişi daha eksilmeyeceğiz' dedikçe onlarca eksiliyoruz. Dün sadece Emine Bulut'un haykırışını izledik ama 2019'da erkekler tarafından katledilen 223 kadın da ölmek istemiyorum diye haykırdı. Neden kadın cinayetlerine, kadına şiddete son veremiyoruz? Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece, kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece bitmeyecek. Emine Bulut bir tane değil, bir kerelik değil, tesadüfi değil. Üzülürken de öfkelenirken de bunu aklımızda tutmalıyız. Biz iyi hal indirimi istemiyoruz. Tahrik indirimi istemiyoruz, ölmek istemiyoruz. Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız, alışmayacağız, susmayacağız. Bizler kadınlar ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu zalimlere ve bu zalimleri koruyanlara karşı birlik olacağız. Bu ülkede anneler ölmeyecek çocuklar ağlamayacak" diye konuştu. - MALATYA