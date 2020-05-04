CHP'den enflasyon değerlendirmesi

CHP'li Ağbaba, nisan ayı enflasyon oranlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, " Türkiye açıklanan son enflasyon verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip ülke durumundadır." dedi.

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