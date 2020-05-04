CHP'li Ağbaba, nisan ayı enflasyon oranlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye açıklanan son enflasyon verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip ülke durumundadır.
CHP'li Ağbaba, nisan ayı enflasyon oranlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye açıklanan son enflasyon verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip ülke durumundadır." dedi.
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4.05.2020 13:14:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'den enflasyon değerlendirmesi - Son Dakika