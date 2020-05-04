CHP'den enflasyon değerlendirmesi - Son Dakika
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CHP'den enflasyon değerlendirmesi

11 dakika önce

CHP'li Ağbaba, nisan ayı enflasyon oranlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye açıklanan son enflasyon verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip ülke durumundadır.

CHP'den enflasyon değerlendirmesi, System.String[]

CHP'li Ağbaba, nisan ayı enflasyon oranlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye açıklanan son enflasyon verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip ülke durumundadır." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 01:03 


Son Dakika

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