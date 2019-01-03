Son Dakika Haberleri: CHP'den enflasyon tepkisi: Yüzde 7 hedefiyle başlandı

CHP'den enflasyon tepkisi: Yüzde 7 hedefiyle başlandı

1 saat önce

Öztrak, "2018'de yüzde 7 enflasyon hedefiyle başlayacaksınız, yıl sonunda yüzde 20,3 enflasyonu 'tutturduk' diye sevineceksiniz.

CHP'den enflasyon tepkisi: Yüzde 7 hedefiyle başlandı, System.String[]
Öztrak, "2018'de yüzde 7 enflasyon hedefiyle başlayacaksınız, yıl sonunda yüzde 20,3 enflasyonu 'tutturduk' diye sevineceksiniz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek hayal olurken, Türkiye, dünyada enflasyonu en yüksek 10 ekonominin arasına girmeyi başardı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:05 

Türkiye, Ekonomi
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