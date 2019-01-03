CHP'den enflasyon tepkisi: Yüzde 7 hedefiyle başlandı
1 saat önce
Öztrak, "2018'de yüzde 7 enflasyon hedefiyle başlayacaksınız, yıl sonunda yüzde 20,3 enflasyonu 'tutturduk' diye sevineceksiniz.
Öztrak, "2018'de yüzde 7 enflasyon hedefiyle başlayacaksınız, yıl sonunda yüzde 20,3 enflasyonu 'tutturduk' diye sevineceksiniz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek hayal olurken, Türkiye
, dünyada enflasyonu en yüksek 10 ekonominin arasına girmeyi başardı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:05
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