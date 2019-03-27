CHP'den, 'Engellilerden Sağlıkta Katılım Payı Alınmasın' Teklifi
26 dakika önce
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, sürekli hekim kontrolünde olan engellilerden sağlıkta katılım payı alınmamasını içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin
, sürekli hekim kontrolünde olan engellilerden sağlıkta katılım payı alınmamasını içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.
CHP'li Suzan Şahin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif; sağlık hizmetinde alınan katkı paylarının engelli vatandaşlardan alınmamasını ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmelerini amaçlıyor. Teklif ile sürekli hekim kontrolünde olan engellilerin muayene, tetkik, tıbbi malzeme, ilaç, reçete başta olmak üzere ek olarak cepten 14 kalem katkı-katılım payı ve özel sağlık kurumuna ilave ödemelerin alınmamasını öngörüyor. - Ankara
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:36 Kaynak: DHA
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanından Yavaş'a: Aday Yaptığımız Gün Kaybettik
CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: İmam Hatip Mezunuyum, Sosyalistim
Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu
Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı