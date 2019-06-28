Son Dakika Haberleri: CHP'den Eren Erdem için komisyon
Son Dakika Ekonomi Haber

CHP'den Eren Erdem için komisyon

24 dakika önce

CHP, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında komisyon oluşturdu.

CHP'den Eren Erdem için komisyon, System.String[]
CHP, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında komisyon oluşturdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:18 
Eren Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti Binali Yıldırım: Çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:42:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'den Eren Erdem için komisyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]