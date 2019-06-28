CHP'den Eren Erdem için komisyon
24 dakika önce
CHP, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında komisyon oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:18
CHP, kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem
ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek
başkanlığında komisyon oluşturdu.
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