CHP'den Ermenistan saldırısına kınama - Son Dakika

CHP'den Ermenistan saldırısına kınama
CHP, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını, sosyal medyadan yapılan paylaşımla kınadı.
CHP, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını, sosyal medyadan yapılan paylaşımla kınadı.
CHP'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınıyoruz. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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