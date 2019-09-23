CHP'den "Fatih Terim" paylaşımına ilişkin açıklama

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Yılmaz'ın sosyal medya hesabından Terim hakkında yaptığı paylaşımı hatırlattı.



"CHP Gençlik Kolları Üyesi Gökhan Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında yaptığı paylaşımı hiçbir CHP'linin onaylaması mümkün değildir" ifadelerini kullanan Kaya, bu "çirkin" paylaşıma en büyük tepkinin partililer tarafından geldiğini belirtti.



Bu paylaşımı hiçbir CHP'linin onaylamasının mümkün olmadığını vurgulayan Kaya, "Gökhan Yılmaz, yorumunu silerek Fatih Terim'den ve Galatasaray camiasından özür dilemiş, kendisine de gerekli uyarılar yapılmıştır. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin diline böylesi kötü sözler yakışmaz. Hiçbir kişi ya da kuruma da söylenmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.



Kaya, bazı medya kuruluşlarının CHP ile Galatasaray camiasının karşı karşıya gelmesi için yalan haberler ile nafile bir çabanın içine girdiğine dikkati çekerek, "CHP, sporun evrensel olduğuna, farklı kültürleri buluşturduğuna, dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun bizleri birleştirdiğine, barıştırdığına, daha da insanlaştırdığına inanmaktadır. Bu anlayışı özümsememiş hiç kimse ve anlayış CHP içinde barınamaz." ifadelerini kullandı.