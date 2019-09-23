Son Dakika Haberleri: CHP'den "Fatih Terim" paylaşımına ilişkin açıklama
Son Dakika Spor Haber

CHP'den "Fatih Terim" paylaşımına ilişkin açıklama

1 saat önce

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Yılmaz'ın sosyal medya hesabından Terim hakkında yaptığı paylaşımı hatırlattı.

CHP'den

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Yılmaz'ın sosyal medya hesabından Terim hakkında yaptığı paylaşımı hatırlattı.


"CHP Gençlik Kolları Üyesi Gökhan Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında yaptığı paylaşımı hiçbir CHP'linin onaylaması mümkün değildir" ifadelerini kullanan Kaya, bu "çirkin" paylaşıma en büyük tepkinin partililer tarafından geldiğini belirtti.


Bu paylaşımı hiçbir CHP'linin onaylamasının mümkün olmadığını vurgulayan Kaya, "Gökhan Yılmaz, yorumunu silerek Fatih Terim'den ve Galatasaray camiasından özür dilemiş, kendisine de gerekli uyarılar yapılmıştır. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin diline böylesi kötü sözler yakışmaz. Hiçbir kişi ya da kuruma da söylenmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.


Kaya, bazı medya kuruluşlarının CHP ile Galatasaray camiasının karşı karşıya gelmesi için yalan haberler ile nafile bir çabanın içine girdiğine dikkati çekerek, "CHP, sporun evrensel olduğuna, farklı kültürleri buluşturduğuna, dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun bizleri birleştirdiğine, barıştırdığına, daha da insanlaştırdığına inanmaktadır. Bu anlayışı özümsememiş hiç kimse ve anlayış CHP içinde barınamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan, Fatih Terim açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, IMF heyetinin muhalefet ile görüşmesine tepki: Uygun bulmuyoruz Abdullah Gül'ün 'ortak aday' olacağı iddiasına İYİ Parti'den yanıt: Bu ne münasebetsiz bir Türkiye tahmini Hasan Ali Kaldırım, 2 ay sonra takımla birlikte çalıştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 20:30:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'den "Fatih Terim" paylaşımına ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]