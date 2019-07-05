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CHP'den Fotokampa ziyaret

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman,Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ile birlikte Arapgir ilçesin'nde bu yıl 5'incisi düzenlenen foto kampı...

CHP'den Fotokampa ziyaret, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman,Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ile birlikte Arapgir ilçesin'nde bu yıl 5'incisi düzenlenen foto kampı ziyaret etti.

Kampta vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılanan heyet fotoğraf sanatçısı ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.Daha sonra Kayaarası Kanyonu'nu gezen Ağbaba;Arapgir'in bir turizm,kültür ve inanç merkezi olması için ellerinde geleni yapacaklarını söyledi.

Arapgir'in mahalli sanatçılarından cümbüş ve klarnet ustası Ümit Aydın'ın klarnet çalıp türkü söylediği etkinlikte Ağbaba ve beraberindeki heyet bir süre halay çekti.

Renkli görüntülere sahne olan 5'inci Uluslararası Malatya Foto Kamp 7 Temmuz tarihinde sona erecek. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:10 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Arapgir, Malatya, Güncel
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