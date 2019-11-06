Son Dakika Haberleri: CHP'den gençlere "siyaset" eğitimi
Son Dakika Politika CHP'den gençlere 'siyaset' eğitimi

CHP'den gençlere "siyaset" eğitimi

7 saat önce

CHP Parti Okulu, 30 yaş altı gençler için "Gençlik Akran Temel Siyaset Eğitimi" gerçekleştirdi.

CHP'den gençlere

CHP Parti Okulu, 30 yaş altı gençler için "Gençlik Akran Temel Siyaset Eğitimi" gerçekleştirdi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki gün süren ve yoğun ilgi gören eğitimlerde gençlere, "CHP Tüzüğü, tarihi, programı, sosyal demokrasi ve iletişim, halkla ilişkiler" dersleri etkileşimli olarak anlatıldı.

Eğitimin ikinci gününde ise "Sosyal Proje Tasarımı" dersi işlendi. Bu eğitimde gruplara ayrılan gençler, halkın herhangi bir sorununa çözüm üretebilecek sosyal projeleri tasarladı.

"Deneyim konuşuyor" bölümünde ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Türkiye ekonomisiyle ilgili konuşarak, gençlerin sorularını yanıtladı.

Parti Okulunun Türkiye çapında gerçekleştirmeye devam edeceği eğitimlere katılmak isteyenler, okulun sosyal medya hesaplarını takip ederek eğitimlerden haberdar olabilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Siyaset, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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