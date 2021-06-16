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CHP'den "Gençlerin Ekonomik Durumu" raporu - Son Dakika

CHP'den "Gençlerin Ekonomik Durumu" raporu

16.06.2021 12:15
CHP'den

CHP'nin hazırladığı "Gençlerin Ekonomik Durumu" raporunda, iktidara gelmeleri halinde genç istihdam atılımı vizyonuyla Gençlik Garantisi Programı'nın uygulanacağı vurgulandı.

CHP'nin hazırladığı "Gençlerin Ekonomik Durumu" raporunda, iktidara gelmeleri halinde genç istihdam atılımı vizyonuyla Gençlik Garantisi Programı'nın uygulanacağı vurgulandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik Ekonomisi Komisyonu tarafından hazırlanan "Hep Birlikte" projesi kapsamında oluşturulan "Gençlerin Ekonomik Durumu" raporunda, genç işsizlik verileri, bölgeler ve ülkeler arasında karşılaştırmalı olarak ele alındı.

Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca hazırlanan raporda, Güneydoğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde 20-24 yaş arası kadınlarda iş gücüne katılımın en düşük olduğu belirtilirken, ayrıca İŞKUR ve bakanlıkların genç istihdam politikalarının nicelik ve nitelik olarak yetersiz olduğu öne sürüldü.

Raporun son bölümünde "Cumhuriyet Halk Partisi Gençlerle Birlikte ve Gençler İçin Ne Yapacak" başlığı altında gençler için vaatlere yer verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, rapora ilişkin değerlendirmesinde, büyük oy potansiyeli olmasının da etkisiyle siyasetin gençlerin sorunlarını daha çok konuşmaya başladığını bildirdi.

Araştırmaları ve görüşmeleri doğrultusunda gençlerin sorunlarının çözümü konusunda yol almaya başladıklarını aktaran Gökçen, iktidar olmaları halinde genç istihdam atılımı vizyonuyla Gençlik Garantisi Programı'nı uygulayacaklarına değindi.

Programa göre, 30 yaş altı yükseköğrenim mezunu gençlerin istihdam, işsizlik desteği, eğitime devam ve ücretli staj seçeneklerinden birinden yararlanabileceğine işaret eden Gökçen, tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili yatılı teknoloji liseleri açılacağını, bu liselerde üç yılını tamamlayan gençlerin, devletten sigorta primi desteği alarak ücretli staj göreceklerini aktardı.

Gökçen, eğitimine devam etmek isteyenlerin kendi alanlarında olması kaydıyla puan avantajına sahip olacaklarını belirtti.

YÖK'ün kaldırılacağına, üniversitelerin mali, idari ve bilimsel özerkliğe kavuşacağına işaret eden Gökçen, "Rektörlük seçimleri geri gelecek, üniversite bileşenleri rektörlük seçimlerinde temsil edilecekler. Eğitim sistemi paydaşlarla baştan aşağı değiştirilerek nitelikli, bilimsel ve erişilebilir bir eğitim anlayışı benimsenecek. Kamuda mülakat kaldırılarak liyakat ilkesi hayata geçirilecek. İfade özgürlüğü sağlanarak kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığına dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistem kurulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstihdam, İşsizlik, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'den 'Gençlerin Ekonomik Durumu' raporu - Son Dakika


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